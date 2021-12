Uà-Uomo di varie età debutta il 4 dicembre: tutti gli ospiti

Al via sabato 4 dicembre in prima serata su Canale 5 “Uà – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Mediaset vuole regalare un sabato sera completamente nuovo al suo pubblico e lo fa puntando sulla musica. Altre tre serate evento, dopo le due puntate dedicate a Iva Zanicchi ma questa volta si fa ancora di più sul serio perchè sul palco, insieme a Claudio Baglioni, arriveranno grandissimi ospiti, tra gli altri, per la prima puntata in onda domani sera, è atteso anche Fiorello! Canale 5 vuole fare le cose in grande, non c’è solo l’obiettivo di battere la concorrenza ( cosa che era riuscita anche senza troppa difficoltà con Tu si que vales), ma c’è anche la voglia di rifare un grande varietà e regalare grandissime emozioni al pubblico di Canale 5.

Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Non ci resta che scoprire nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti che vedremo nella prima puntata di Uà – Uomo di varie età in onda domani sera su Canale 5.

Uà – Uomo di varie età tutti gli ospiti della prima puntata

Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti.

In queste ore è in ona su Canale 5 uno degli ultimi promo del programma e abbiamo visto alcuni dei volti noti che saliranno sul palco al fianco di Claudio Baglioni. Tra gli altri ci saranno anche Fiorello (in collegamento audio) e Il Volo. Non solo musica, sul palco insieme a Claudio Baglioni anche grandi attori come Massimo Ghini e Laura Chiatti. Michelle Hunziker restituisce il favore fatto al Festival e sarà insieme a Baglioni nella prima puntata. Insieme a lei ci sarà anche un altro attore amatissimo che abbiamo visto sul palco insieme a Baglioni, Favino. E poi ancora Nino Frassica, Renato Zero, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia. Ritornando alla musica ascolteremo anche Giorgia, Ramazzotti, Britti. E ancora: Marcorè e Pannofino.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Dopo l’esordio di sabato 4 dicembre, “Uà – Uomo di varie età” proseguirà su Canale 5 per altri due sabati, l’11 e il 18 dicembre.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".