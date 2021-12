Verissimo 4-5 dicembre 2021: ospiti e anticipazioni

Anche questa settimana proviamo a raccontarvi che cosa succederà nelle due puntate di Verissimo che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Verissimo torna in onda il 4 dicembre e il 5 dicembre 2021 con due puntate piene di ospiti e cose da scoprire. Vi ricordiamo tra l’altro, che il programma di Silvia Toffanin andrà in onda fino al 19 dicembre per poi fermarsi per le ferie di Natale e tornare in onda dopo l’Epifania. E’ un periodo complicato per Verissimo, soprattutto per la puntata del sabato che non riesce proprio a decollare, anche a causa del traino molto basso che arriva da Scene da un matrimonio e da Una vita ( che dalla passata settimana ha preso il posto di Love is in the air senza però che le cose cambiassero più di tanto). La Toffanin ha sempre potuto contare sul traino arrivato da Amici, e invece quest’anno lo stesso traino c’è ma solo alla domenica. Inoltre il pubblico sembra essere anche un po’ stando di due appuntamenti gemelli, visto che non ci sono molte differenze tra le puntate in onda al sabato e alla domenica. C’è poi un’altra accusa mossa alla conduttrice: piange troppo e le interviste sono sempre tristi. Sarà questo il motivo del calo degli ascolti?

Vedremo se si cambierà rotta nelle prossime settimane. Intanto ecco per voi la lista di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Canale 5 per la puntata del 4 dicembre e per la puntata del 5 dicembre 2021.

Qui la nostra analisi sugli ascolti del programma di Canale 5

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 4 dicembre 2021

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: per la prima volta insieme in tv Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi. Da poco nelle librerie anche il nuovo libro di Elena Santarelli dedicato a tutte le mamme che hanno avuto la sua stessa esperienza. E poi, Paola Ferrari che proprio ieri in una intervista ha raccontato quanto sia difficile per una donna lavorare in un ambiente, come quello del giornalismo sportivo, che per troppo tempo è stato pieno di soli uomini; inoltre tra gli ospiti di Verissimo di sabato anche la schermitrice Elisa Di Francisca, Stefania Orlando e il cantautore e rapper Aka7even reduce dai grandissimi successi e riconoscimenti.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 5 dicembre 2021

Protagonisti della domenica di Verissimo: la comicità irresistibile di Massimo Boldi, per un’intervista di coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Marito e moglie insieme per la prima volta per parlare di lavoro, successo, e vita privata. Non finisce qui: per la prima volta in studio Peppino di Capri con la sua voce inconfondibile e i suoi 60 anni di carriera. E sempre per la prima volta a Verissimo anche Caterina Balivo . Nella puntata di domenica poi ci sarà anche spazio per Ilona Staller. Appuntamento come sempre alle 16,30 circa.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".