Caterina Balivo ricorda l’aborto e il gravissimo errore che ha fatto

Prima di avere sua figlia Cora Caterina Balivo ha avuto un aborto, lo ricorda a Verissimo. E’ un dolore che ha tirato fuori solo tempo dopo e oggi confida: “Io quella volta ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più. Cioè se vivi un dolore non lo devi nascondere ma lo devi vivere”. Era incinta del suo secondo figlio, era già mamma di Gudo Alberto, aveva il suo programma del pomeriggio in tv. “Io ero al Niguarda di Milano per una visita di controllo” Caterina Balivo ricorda l’attimo esatto in cui ha saputo che il bambino non c’era più, ricorda il medico che la consolava perché aveva già un figlio bellissimo. Era solo, dopo quel controllo doveva andare al lavoro, in tv. “Mi sono messa in macchina, ho guidato piangendo e sono andata negli studi televisivi, ho timbrato ed ero perfetta ed ero perfetta anche il giorno dopo ma è un errore che non farò mai più”. Sa di avere sbagliato a non tirare fuori il suo dolore, a fingere anche con se stessa. Caterina Balivo racconta la verità come poche avrebbero il coraggio di fare.

Caterina Balivo a Verissimo

“Durante la pandemia mi sono detta ‘se non ti fermi adesso succederà come in passato e non saprai più gestire, ti tornerà tutto a galla’”.

Racconta anche della famiglia allargata e confessa che la famiglia allargata non è una cosa bellissima, è faticoso. Pensava che non avrebbe mai avuto un uomo con dei figli, perché la famiglia allargata è un lavoro. “Giusto parlarne, accogliere, dire che è una cosa bellissima ma tu hai la gestione anche di un’altra famiglia, persone che ci sono. Le regole dei tuoi bambini non valgono per gli altri ma è giusto così. Il mio consiglio è sposate chi amate ma se è un single va bene”, vorrebbe dire anche meglio perché ripete che è un lavoro.

Per esempio Costanza, la figlia di Guido Maria Brera vive con loro da 5 anni, aveva 11 anni quando è andata da loro. Questa è una cosa che le piace ma ammette che è anche molto complicato.

