Un periodo duro per Caterina Balivo, confessa la crisi col marito

Caterina Balivo ha scelto di mettere l’amore al primo posto ma a Verissimo confida che con suo marito Guido Maria Brera ci sono stati dei momenti di crisi. Ci sono stati periodi più duri per lei anche come donna, mamma, moglie, non sono stati due anni semplici. Gli ultimi due anni sono stati difficili un po’ per tutti ma la Balivo dice qualcosa in più degli altri, non è stata solo la pandemia, non è stato solo il momentaneo addio alla tv. “Ogni scelta, ogni decisione porta una rinuncia ed è stata una scelta sofferta ma voluta e mi guardo indietro e dico che quella vita lì non la potevo più fare. Un impegno fisso tutti i giorni per 10 mesi all’anno e quando la famiglia ti segue sempre e vedi che ha bisogno di te tu devi fare una scelta”. Caterina Balivo corregge Silvia Toffanin, la sua famiglia non è perfetta, nemmeno i suoi genitori erano una coppia perfetta, di loro da ragazzina pensava: “Ma perché non si lasciano, perché litigano sempre, ma poi la domenica quando stavamo tutti insieme, arrivavano anche i nonni, pensavo che fosse la famiglia perfetta”.

Caterina Balivo a Verissimo

“Non esiste la famiglia perfetta, la mia è fatta di tanti sacrifici, di litigi, di crisi”, di giorni in cui preferirebbe stare da sola e questa cosa la colpisce molto. “Noi donne abbiamo un compito fondamentale, quello di raccontarlo, di parlarne”. Inutile pubblicare una foto di coppia facendo sembrare che è sempre tutto perfetto, perché se uno decide di raccontarsi deve dire la verità.

“Mio marito ha vissuto una fase 1 continua per motivi suoi personali.” Durante la pandemia si è creata tra loro una lontananza, lei aveva voglia di tornare alla vita, lui di essere più riflessivo, di pensare alle sue cose. “In quei momenti bisogna essere bravi a superarli anche se ci sono giorni in cui diresti basta… ma devi aspettare”

“Poi ci sono due figli e un amore infinito, le crisi di coppia penso che fanno bene se sono costruttive”. Ammette che suo marito vince con il sorriso, con la dolcezza perché sicuramente tra i due è lei quella che tra i due graffia di più. “Con le parole io sono quella che tira tutto fuori e nei momenti di rabbia puoi colpire e puoi dire cose che non pensi ma questa è una cosa che non si deve fare e che io invece faccio”. Hanno superato la crisi, sono stati bravi a riuscirci, soprattutto per amore.

