Tina nera contro Biagio: “Fai proprio schifo, sei uno squallido”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 6 dicembre 2021, al centro dello studio si sono accomodati Biagio e la signora Bernarda per raccontare come stessero andando tra di loro le cose. I due rivelano di aver trovato una nella intesa, hanno anche trascorso del tempo insieme e avuto dei rapporti intimi. A dispetto di tutto quello che ci si poteva aspettare, la signora Bernarda si dice felice di come Biagio si prende cura di lei ed è per questo che chiede al napoletano di avere l’esclusiva e di uscire quindi solo con lei. Maria spiega a Biagio che c’è una donna arrivata per lui in studio e che quindi deve rispondere alla signora per capire come proseguirà questa conoscenza. E come era prevedibile, l’idillio si rompe subito visto che Biagio rivela che è ancora presto per avere una relazione con una sola donna. Tina non ci vede più dopo aver sentito queste parole ed esplode: “Fai proprio schifo” commenta l’opinionista di Uomini e Donne che dice anche di limitarsi per non aggiungere qualcosa di ancora più duro. Biagio infatti aveva raccontato di una notte bellissima, di una storia che iniziava ad andare bene e poi ha chiesto di vedere la donna arrivata per lui in studio. Parole che hanno turbato anche la signora Bernarda che almeno per la puntata di oggi, ha deciso di farsi da parte.

L’ira funesta di Tina Cipollari contro Biagio

“Ma che vi confondete ancora con questo squallore di uomo” ha continuato Tina inviperita. Anche la De Filippi ha spiegato che le donne lo sanno come è fatto Biagio ma che arrivano lo stesso a conoscerlo, pur sapendo come si comporta sempre, un po’ come se fossero delle crocerossine. “Lui viene qui per delle storie, non per delle storie di tipo sentimentale” ha detto Isabella invitandolo a non paragonare la sua storia con quello che fa invece lui. “Ma io non sono obbligato a dare delle esclusive” ha detto Biagio. “Ma con uno squallido del genere devono ancora scendere persone, io dico che questa donna non deve entrare” ha commentato la Cipollari ma il suo appello non è servito a molto visto che dopo pochi secondi, la signora arrivata per Biagio si è accomodata e proprio come aveva immaginato la conduttrice di Uomini e Donne, si è detta pronta a conoscere il napoletano perchè chissà magari, con lei si comporterà in modo diverso…

