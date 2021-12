Le figlie di Mino Reitano: “Abbiamo detto tante bugie, ha capito della malattia solo alla fine”

Ospiti a Oggi è un altro giorno le figlie di Mino Reitano, oggi avrebbe compiuto 77 anni ed entrambe continuano a parlare del loro padre, perché non venga dimenticato. A portarlo via una lunga malattia e mentre va in onda una delle ultime interviste di Mino Reitano per le sue figlie è un colpo al cuore. Il cantante non aveva più lo stesso aspetto, il corpo iniziava a tradirlo e forse lui aveva capito ma pensava che avrebbe vinto la malattia, che sarebbe tornato dal suo pubblico. Il suo desiderio era quello di guarire in fretta per le sue ragazze: “Io sono tranquillo, ho due figlie adorabili e spero che quando guarisco le posso portare da qualche parte, un posto semplice per stare insieme e parlare… Perché in questo periodo mi viene da dire ‘vi voglio bene, perché fate tutto questo per me’”.

Mino Reitano non sapeva di avere una malattia grave

“Non sapeva della malattia grave fino a quando l’aspetto non l’ha tradito” confermano le sue figlie. Si ammalò nel 2006 e da quel momento loro lo hanno sempre protetto, hanno detto tantissime bugie per lui, perché non avrebbe fatto bene alla sua anima sapere la verità e non avrebbe nemmeno migliorato la sua salute. Poi quando anche fisicamente non era più lo stesso, gli ultimi giorni Mino Reitano deve avere capito tutto.

Le sue figlie sono sicure che lui avesse capito ma che non abbia voluto dire niente per proteggerle a sua volta, per fare credere che la loro missione era compiuta. Ringraziano perché nessuno dimentica il papà ma hanno un solo rimpianto, avrebbero voluto che tutto accadesse in sua presenza, che Reitano potesse realizzare il sogno di presentare un programma tutto suo, come poi hanno fatto altri colleghi. “Lui è la nostra stella cometa, noi non siamo sole perché lui c’è, è con noi e siamo insieme comunque”.

