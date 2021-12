La signora Pina vuole giocare con I fatti vostri ma c’è Antonella Clerici al telefono (VIDEO)

Grandi risate nella puntata di E’ sempre mezzogiorno oggi, perchè nessuno è riuscito a capire che cosa volesse fare la signora Pina, che ha telefonato in diretta nel programma di Rai 1 per giocare con Antonella Clerici. In realtà però la signora Pina non voleva giocare con la conduttrice di Rai 1, purtroppo però Antonella non lo ha capito. “Io ho chiamato per il porcellino” ha detto la signora che non riusciva a capire che cosa dovesse fare, anche perchè non aveva idea di essere in linea con E’ sempre mezzogiorno. Nessuno degli autori del programma di Rai 1 ha capito che la signora volesse dire che il gioco per cui aveva chiamato era in realtà uno dei giochi de I Fatti vostri. Lorenzo, sentendo parlare di porcellino ha ricordato: “Qui abbiamo solo lo scoiattolo“. In realtà la signora non era interessata a nessun gioco del programma di Rai 1 e infatti, non ha potuto neppure partecipare, non conoscendo il gioco della dispensa. Ne è nata una telefonata parecchio surreale che ha comunque fatto sorridere e divertire tutti! E chissà se la signora Pina sarà richiamata per giocare per il programma di Rai 1, visto che è stato il centralino che probabilmente ha smistato nel modo sbagliato la telefonata!

La signora Pina vuole giocare con I fatti vostri ma le passano la Clerici

Neppure la conduttrice ha capito che la signora Pina, come le tagliatelle, volesse collegarsi con Anna Falchi e Salvo Sottile e non con il suo bosco! Niente da fare, come potrete vedere nel video di questo momento che ha fatto sorridere davvero tutti.

La signora Pina aveva chiamato per giocare al gioco del Porcellino de #IFattiVostri, ma il centralino ha smistato la telefonata a #ÈSempreMezzogiorno 😂 pic.twitter.com/sIQjQ5ubBv December 8, 2021

Vi ricordiamo che l’appuntamento con E’ sempre mezzogiorno è per domani: come sempre alle 12 su Rai 1 con il programma di Antonella Clerici che continuerà a regalare molte altre ricette di Natale!

