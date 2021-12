Pomeriggio 5 fallisce ancora: perde anche contro Oggi è un altro giorno

Nulla da fare per Barbara d’Urso, neppure in un giorno in cui su Rai 1 non è andato in onda La vita in diretta. Il programma di Rai 1 vola ormai su numeri che superano tutti i giorni i 2,5 milioni di spettatori senza nessuna difficoltà e si assesta mediamente intorno al 17-18 % di share. Per Barbara d’Urso invece, il 13 % è già un miracolo e ieri forse, nel giorno della prima alla Scala che ha fatto cambiare il palinsesto di Rai 1, ci si aspettava magari un risultato diverso, soprattutto nella prima mezz’ora. E invece neppure contro Oggi è un altro giorno, che per l’occasione è andato in onda anche intorno alle 17, Pomeriggio 5 riesce a fare meglio. Serena Bortone vince prendendo il posto di Alberto Matano senza nessuna difficoltà. Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri per capire come sono andate le cose.

Gli ascolti del pomeriggio del 7 dicembre 2021

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha iniziato con 1.790.000 spettatori (14.4%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.819.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.486.000 e il 14%, Tg1 Economia a 1.592.000 e il 14.8%), Oggi è un altro Giorno dalle 17:05 alle 17:42 realizza un ascolto di 1.855.000 spettatori (15.6%). Non i classici numeri de La vita in diretta, che fa molto meglio, ma comunque porta a casa la vittoria.

Su Canale5 Beautiful non brilla con 2.489.000 spettatori (17.9%) e Una Vita 2.418.000 spettatori (17.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.566.000 spettatori pari al 21.8% (Finale a 2.114.000 e il 20.2%), Amici 1.948.000 spettatori (18.4%), Grande Fratello Vip 1.840.000 spettatori (17.3%) e Love Is In The Air 1.787.000 spettatori (15.6%). A seguire Pomeriggio Cinque è partito da 1.731.000 spettatori pari al 14% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:51 e 2.008.000 spettatori pari al 14.5% dalle 17:54 alle 18:28 (I Saluti a 1.936.000 e il 13%). Niente da fare quindi per Barbara d’Urso a dimostrazione che in ogni caso, non è la concorrenza il problema, ma il pubblico che latita in quel di Canale 5. Come detto molte altre volte, c’è una sola cosa da fare, per provare a fermare la concorrenza, sempre che si voglia fare il tentativo: partite prima e non mandare in onda la soap turca ma attaccarsi direttamente al GF VIP.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".