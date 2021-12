Record stagione per Oggi è un altro giorno: l’8 dicembre si vola

Complice l’assenza di Uomini e Donne, che si ferma l’8 dicembre come di consueto per le feste, Oggi è un altro giorno porta a casa il miglior dato di ascolto della stagione e potrebbe fare ancora meglio, visto che presto, il programma di Maria de Filippi si fermerà. Nelle prossime settimane su Canale 5 andranno in onda i film di Natale e forse il pomeriggio della rete si indebolirà. Non sarebbe meglio mandare in onda delle puntate di Uomini e Donne story, ad esempio, che tra l’altro, sono già pronte visto che sono state usate e vengono ancora usate per La5? Non sarebbe male come idea, se poi si volessero confezionare anche altri inediti, come ad esempio le storie delle coppie più amate, non sarebbe malaccio. Ma a quanto pare, questo cambiamento di programma non è previsto, per cui in quel di rai 1 possono tirare un respiro di sollievo e pensare che nelle prossime settimane arriveranno certamente altri risultati ottimi.

Oggi è un altro giorno è un programma totalmente diverso da quello che era arrivato un anno e mezzo fa su Rai 1. Il programma chiaramente è cambiato nel corso del tempo, complice anche la pandemia ma le novità principali riguardano anche l’approccio che la conduttrice ha avuto. Più spazio alle risate, alla musica. I nostalgici non hanno potuto fare a meno di pensare ai programmi della vecchia Rai 1, quella che alle 14, dopo il Tg, dava spazio a Paolo Limiti, con la musica di grandi artisti, i racconti, le testimonianze. Un po’ quello che sta succedendo con Oggi è un altro giorno: una rinata Serena Bortone che si diverte e fa divertire, riesce a cambiare registro passando da un argomento all’altro, risultando sempre misurata e giusta. E soprattutto ha fatto una cosa di grande merito in una stagione in cui molte altre trasmissioni hanno deciso di rosicchiare punti di share con il populismo. Non ha mai cavalcato questa ondata e ha sempre parlato, sin dal primo giorno della nuova stagione del programma dell’importanza della scienza, dei vaccini e di tutto quello che si deve fare per combattere e contrastare il covid 19. Scusate se è poco.

Che numeri per Oggi è un altro giorno

Ovviamente, il programma funziona ed è uno show di qualità e questo è un dato. Come è anche un dato il fatto che molti lo elogino, paragonandolo ai programmi di Caterina Balivo sminuendo il lavoro fatto dalla conduttrice di Caserta. I programmi della Balivo però ottenevano gli stessi ascolti di Oggi è un altro giorno, per cui è sempre bene anche ricordare i successi altrui e non dimenticare quanto di buono è stato fatto anche prima! Anche perchè, se è vero che Serena Bortone fa un ottimo programma, è altrettanto vero che dalle 14 alle 16 il dominio assoluto va a Canale 5. Se Oggi è un altro giorno viaggia su una media del 13 % di share, su Canale 5, Maria non scende mai sotto il 20. E spesso si registrano anche 10 punti di differenza. Meriti quindi si alla Bortone, e anche tanti, senza però dimenticare chi domani realmente in quella fascia.

Ma vediamo i numeri di ieri.

Gli ascolti del pomeriggio 8 dicembre 2021

Oggi è Un Altro Giorno registra un ascolto pari a 2.450.000 spettatori pari al 15.7% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.247.000 spettatori con il 15.4%. Senza Uomini e Donne quindi, si vola davvero in alto.

Il programma di Rai 1 ieri tra l’altro, ha battuto anche le seguitissime soap della rete. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.363.000 spettatori con il 14.1%. Una Vita ha convinto 2.166.000 spettatori con il 13.3% di share. A seguire Operations Christmas ha ottenuto 1.620.000 spettatori con il 10.8%.

