Verissimo ospiti e anticipazioni 11 e 12 dicembre 2021: tutti i nomi

Grandi emozioni ci aspettano anche questo fine settimana in compagnia del doppio appuntamento con Verissimo. Il pubblico inizia però a essere un po’ stufo delle classiche puntate del programma di Silvia Toffanin, considerate un po’ troppo tristi e noiose. Si cambierà magari marcia da questa settimana? Sicuramente ci saranno altri argomenti di cui parlare in queste due puntate. Infatti, come si può dedurre dai nomi degli ospiti che arriveranno a Verissimo questo fine settimane, ci saranno delle storie diverse di cui parlare. Ad esempio, dopo lo scalpore che ha fatto la vicenda che lo ha visto protagonista, nella puntata di Verissimo dell’11 dicembre 2021 , sarà protagonista Roberto Cazzaniga. Il pallavolista fino a questo momento ha parlato solo con Le Iene, che hanno seguito la sua vicenda ma domani lo farà anche con Silvia, nello studio di Canale 5.

Vediamo quindi nel dettaglio le anticipazioni e gli ospiti dell’11 e del 12 dicembre 2021. Verissimo poi, lo ricordiamo, andrà in onda anche nel prossimo fine settimana, ci saranno poi le ferie e le nuove puntate nel 2022.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti dell’11 dicembre 2021

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il racconto di vita, al di là della politica, dell’Onorevole Vincenzo Spadafora che ha da poco anche scritto un libro del quale probabilmente parlerà nel programma di Canale 5. E ancora, come anticipato in precedenza, l’incredibile vicenda di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una sedicente modella per 15 anni. Inoltre, in studio: per la prima volta insieme in tv Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli. Per la musica ci sarà Ermal Meta, e poi vedremo anche l’attrice Lina Sastri e Patrizia Pellegrino reduce dal Grande Fratello VIP. La Pellegrino è rimasta nella casa per meno due 2 settimane, ma avrà sicuramente molto da raccontare, sulla sua vita e non solo.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 12 dicembre 2021

Protagonisti della domenica di Verissimo: un vero numero Uno della televisione Gerry Scotti. Nella stessa puntata ci saranno anche Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, dal 13 dicembre alla guida di “Striscia la Notizia”. Inoltre, si racconteranno in un’intervista di coppia Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti che hanno da poco festeggiato il 40esimo compleanno del calciatore. E ancora: Elettra Lamborghini di nuovi in pista con la sua hit natalizia e tra musica e vita privata Roby Facchinetti con il figlio Francesco. Appuntamento come sempre alle 16,30.

