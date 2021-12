Gerry Scotti a Verissimo: “Ho dei trucchi da vecchio nonno”

La nipotina compie un anno, la piccola Virginia, nipote di Gerry Scotti il 15 dicembre festeggia il primo compleanno. “Sta imparando a muovere i primi passi e bisogna stare molto attenti e io non sono molto veloce a seguirla” racconta emozionato a Verissimo. Alla figlia di Silvia Toffanin da piccola rubava il ciuccio, lo ricorda la conduttrice sorprendendo Gerry Scotti che però confessa che quelli sono dei vecchi trucchi da nonno, le rubava il ciuccio solo quando cadeva perché non voleva che lo mettesse di nuovo in bocca. Gerry Scotti è un nonno così felice che augura a tutti di cercare di diventare nonni. Si emoziona mentre parla di sua nipote, pensa che sia per lei che ha trovato la forza di superare il covid mentre era a un passo dalla terapia intensiva.

Gerry Scotti racconta della nipotina

“Verso ora di cena, un po’ come tutti gli italiani sente la mia voce in televisione e quando io entro in casa lei sente la mia voce, guarda verso di me e e poi guarda la televisione spenta e ci mette un po’ per capire che io sono il nonno vero”.

Tra un po’ è Natale ma per questo primo anno Gerry Scotti non farà Babbo Natale ma dall’anno prossimo è sicuro che gli toccherà per la sua nipotina. Questo Natale è troppo piccola la sua Virginia, si è travestito da connetto in rosso col pancione anche per il figlio quando era piccolo ma è durato un solo anno perché subito gli ha tirato la barba e ha capito che era lui, non c’è stato quel divertimento che adesso immagina ci sarà con la sua dolce nipotina.

Non ha mai mostrato il viso della piccolina, a Silvia Toffanin ha portato una foto ma Virginia è di spalle. Lo scatto e l’espressione di Gerry Scotti però dicono tutto sull’amore e la gioia che la bimba sta regalando al nonno.

