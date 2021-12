Rai 1 disastro Dedicato: Ossini e Liorni salvano il pomeriggio del sabato

Quello che sta succedendo su Rai 1 da ormai un paio di mesi è del tutto incomprensibile. La Rete aveva delle perle di rara bellezza, i programmi dedicati alla natura, alla scoperta di tutto quello che c’è nella nostra Italia, guidati da professionisti di primo livello. Eppure in questa strana stagione televisiva, si è dato spazio a un programma che già nel mattino estivo, era stato un flop. In attesa di capire i motivi per questa “promozione” di Serena Autieri con Dedicato al pomeriggio del sabato di Rai 1, non possiamo che parlare del flop clamoroso del programma. Nel pomeriggio di ieri, 11 dicembre 2021, Dedicato ha perso contro Beautiful, ha incassato un dato di ascolto imbarazzante. E per chi viene dopo, i risultati raggiunti, possiamo dirlo, sono un vero e proprio miracolo. Massimiliano Ossini e Marco Liorni riescono a salvare il pomeriggio di Rai 1 da un crollo clamoroso, quando meno per qualità e non solo per numeri. E pensare che un anno fa di questi tempi, proprio Massimiliano Ossini con il suo Linea Bianca, partiva dopo il Tg con una media di 2 milioni di spettatori, nonostante avesse contro Amici ( un programma da 3,5 milioni) e non una soap. Un vero e proprio disastro, visto che il flop di dedicato in qualche modo condanna tutti gli altri programmi che arrivano dopo.

Nonostante questo comunque, il programma di Rai 1 riesce a perdere solo un punto di share rispetto allo scorso anno. E se per Linea Bianca non ci sono numeri pazzeschi, c’è quanto meno la qualità di un programma che non meritava questo trattamento.

Gli ascolti del sabato pomeriggio: i dati dell’11 dicembre 2021

Vediamo quindi il confronto tra Rai 1 e Canale 5

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.667.000 telespettatori, share 10,48%. Linea Bianca 1.422.000, 10,37%. ItaliaSì! nella presentazione 1.704.000, 12,76% e nella seconda 2.085.000, 13,95%. ( come detto in precedenza, un anno fa, Linea Bianca in onda dalle 14 su Rai 1 portava a casa la media di 2.008.000 spettatori e l’11.2% di share).

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.468.000 telespettatori, share 14,75%. Una vita 2.205.000, 15,49%. Verissimo 2.276.000, 17,52% e nei Giri di Valzer 2.234.000, 15,12%.

