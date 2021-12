Valeria Fabrizi conferma l’addio di Elena Sofia Ricci a suor Angela: “Prenderanno un’altra”

Quando c’è Valeria Fabrizi di mezzo, ci si può aspettare davvero di tutto. E’ un vulcano di energia, una bomba pronta a esplodere, una mina vagante. E oggi a Domenica In ha regalato una delle sue perle in diretta. Sempre che non sia uno dei suoi amati scherzi, sia chiaro! Mara Venier ha chiesto alla bravissima protagonista di Ballando con le stelle 2021 che cosa farà nei prossimi giorni, visto che ormai manca solo una settimana alla fine del programma e poi potrà tornare “libera”. La Fabrizi ha risposto senza pensarci troppo: “Andrò in depressione“. Valeria infatti non ha nessuna voglia di stare ferma, è sempre pronta a divertirsi, lavorare, provare nuove esperienze. E’ lei l’anima della festa ma oggi, ha dato uno spoiler che forse non piacerà a tutti. Da mesi si dice che Elena Sofia Ricci non abbia più intenzione di tornare a vestire i panni di Suor Angela e oggi, la sua collega di tonaca, lo ha in qualche modo confermato. Non dobbiamo quindi aspettarci una nuova stagione di Che Dio ci aiuti? A quanto pare se mai ci sarà, non vedrà la tanto amata suor Angela protagonista.

Per Elena Sofia Ricci è addio a Che Dio ci aiuti?

Mara Venier si aspettava che la Fabrizi tornasse presto sul set, per vestire i panni di Suor Costanza ma Valeria ha spiegato che per il momento non ci sarà nessuna fiction da girare. Ha ricevuto da poco la conferma che Elena Sofia Ricci non vuole più essere la protagonista della serie ma questo non significa che non si andrà avanti.

Ed effettivamente quando Mara le ha chiesto come andrà la cosa l’attrice di Che Dio ci aiuti ha risposto: “Chiameranno un’altra” ironizzando. Del resto potrebbe accadere, come è successo anche per Don Matteo. Al posto di Terence Hill arriverà Raoul Bova, potrebbe quindi arrivare un’altra suora anche al posto di Elena Sofia Ricci. Mai dire mai. In ogni caso la Valeri si è detta dispiaciuta per il pubblico. Non ha tutti i torti. Che Dio ci aiuti continua ad essere, dopo sei stagioni, una delle fiction più amate e viste della rete. Vedremo che cosa succederà!

