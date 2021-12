Amici 21 e Verissimo si riprendono la domenica: ascolti vincenti per Canale 5

E’ davvero molto interessante in questa stagione la sfida che vede protagoniste Rai 1 e Canale 5. Due reti che tornano a darsi battaglia alla domenica pomeriggio. Il predominio è tutto a favore di Mediaset che ha fatto la scelta vincente spostando il talent di Maria de Filippi alla Domenica, con un doppio appuntamento con Verissimo. Ma c’è da dire che anche ai 1 si difende bene con Domenica In, che nelle ultime settimane si è avvicinato ad Amici, riuscendo anche in una occasione a fare meglio. Certo, in una stagione è un po’ poco. La sfida va avanti ormai da oltre tre mesi e per Mara Venier non è facile tenere testa al cavallo di razza guidato da Maria de Filippi ma ci prova. E i numeri per il pomeriggio di Rai 1 restano comunque ottimi e neppure troppo lontani da quelli dello scorso anno, quando gli italiani erano costretti in casa tra zone rosse e arancioni.

Nella sfida del 12 dicembre 2021, la vittoria in ogni caso va ad Amici 21 che questa volta stacca di oltre 3 punti il programma di Rai 1 e vola nel pomeriggio di Canale 5 con oltre 3 milioni di spettatori. Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto relativi al pomeriggio di ieri.

Gli ascolti del 12 dicembre 2021: ecco i dati di ascolto di ieri

Su Rai1 Domenica In iniziata con un talk dedicato a Ballando con le stelle è stato visto da 2.702.000 spettatori pari ad uno share del 15.16%, nella prima parte, e 2.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.84%, nella seconda parte dalle 15.04 alle 17.05. Dopo il TG1 (2.436.000 – 16.21%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.296.000 spettatori pari al 14.18%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè dopo il Tg fa una media di 2.434.000 spettatori con il 10.99%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.106.000 spettatori (18.31%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.807.000 spettatori con il 18.59%, dalle 16.31 alle 17.48, e 2.626.000 spettatori con il 15.65%, dalle 17.53 alle 18.44. Anche questa settimana Verissimo molto meglio alla domenica che al sabato. E stavolta la Toffanin con le sue interviste meno pesanti e più divertenti ha anche la meglio su Francesca Fialdini che deve fermarsi ma di pochissimo, sotto Verissimo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".