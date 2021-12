Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi, racconta di foto di nudo

Continua la guerra tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ed è l’ex re dei paparazzi che attacca la conduttrice raccontando delle foto di nudo di quando aveva 16 anni. Corona è tornato in tv ma la notizia non è questa, è in tutto quello che ha detto. Dai grandi amori a Lele Mora ma è a Ilary Blasi che riserva l’attacco. Ospite del Peppy Night Fest, lo show che Peppe Iodice conduce su Canale 21, Corona inizia subito con la polemica poi si lascia andare ad un quasi spogliarello orgoglioso della sua forma fisica a 50 anni. Fabrizio Corona mette subito in chiaro che lui a differenza degli altri conosce davvero i personaggi dello spettacolo, chiunque. “Io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere”.

Fabrizio Corona e le foto nude di quando era solo una ragazzina

“Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude” ma è il suo racconto mentre la conduttrice non ha ancora detto nulla. Tra i due non corre buon sangue da sempre.

Corona ha qualcosa da dire anche su Elisabetta Gregoraci: “L’ho fatta fidanzare io con Briatore”. Più gentile invece con le sue ex fidanzate, prima tra tutte Belen: “Con Belen Rodriguez sono in ottimi rapporti”. Su Nina Moric, la madre di suo figlio, l’ex moglie, dice che è croce e delizia “ma rimane sempre la madre di mio figlio”. Con Asia Argento un flirt ma ancora oggi sono amici: “Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. Per tutte ha un’unica sentenza: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me”.

Su Lele Mora non ha molto da dire, con lui non ha più rapporti, gli dispiace ma pensa anche che abbia perso tutto perché professionalmente “non vale niente”. Poca diplomazia, come sempre.

