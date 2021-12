Francesco Vecchi anche in solitaria vince con Mattino 5 news

Ottimo esordio per Francesco Vecchi che dal 13 dicembre 2021 è al timone di Mattino 5 news da solo! Federica Panicucci ufficialmente impegnata in altre faccende della rete ( preparazione del concerto di Natale e del Capodanno in musica) ha lasciato il programma in mano al suo collega che ha fatto benissimo all’esordio. Ottimi ascolti per Mattino 5 news che non ha nulla di diverso dalla classica versione, se non il logo natalizio e il fatto che Vecchi sia chiamato a occuparsi anche di tematiche leggere, come il Grande Fratello VIP ad esempio. Per il resto lo scheletro del programma è sempre lo stesso ed è un programma che sta facendo molto molto bene. Anche ieri, nonostante l’assenza di Federica Panicucci, Francesco Vecchi vince sia nella prima parte che nella seconda contro Storie Italiane e Uno Mattina. E se continuerà così per tutte le feste, dimostrerà che Mediaset ha fatto bene ad azzardare questa mossa. Risparmio per l’azienda e risultato è praticamente lo stesso, o almeno, ieri le cose sono andate bene, come sempre, anche senza la Panicucci.

Vediamo quindi i numeri di questo primo scontro tra Vecchi e Rai 1.

Gli ascolti di Mattino 5 News nella versione natalizia

Su Rai1 Uno Mattina parte con 573.000 telespettatori con il 12%, nella lunga presentazione, e a 989.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 872.000 spettatori (17.1%).

Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News che ha visto Francesco Vecchi conduttore “unico” alla Alberto Matano, per intenderci, registra un ascolto medio di 1.059.000 spettatori con il 19.5%, nella prima parte, e 953.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte (I Saluti: 795.000 – 15.5%). Si vince contro Rai 1 e non è poco. Vedremo in tutta questa settimana se il pubblico continuerà a premiare il lavoro di Francesco Vecchi.

