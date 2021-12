Isabella e Fabio brindano e lasciano insieme Uomini e Donne tra le lacrime

Petali di rose rossi nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 14 dicembre 2021. Nello studio di Canale 5 è arrivato il momento di una decisione importante, quella di Isabella e Fabio che, come era stato annunciato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, hanno lasciato insieme il programma di Maria de Filippi. I due per l’occasione hanno portato a centro studio una bottiglia di spumante per salutare tutti e ringraziare la conduttrice che ha dato modo a entrambi di trovare persone speciali. “Noi lasciamo lo studio insieme” ha detto Isabella al centro dello studio brindando insieme a Fabio, con gli occhi pieni di lacrime.

A Uomini e Donne le lacrime di Isabella e Fabio che lasciano insieme il programma

“Credo di esser riuscito a prendere Isabella dal lato giusto” ha detto Fabio subito dopo la fine del programma, nella prima intervista per Witty. Per Isabella un bel percorso fatto a Uomini e Donne, sei mesi e poi la decisione di lasciare il programma con una persona come Fabio. “E’ una donna molto particolare, una donna fuori dalle righe” ha detto Fabio felicissimo di aver trovato una persona come Isabella nel programma. Del resto lui l’aveva vista da casa e aveva deciso di chiamare il programma per corteggiare proprio lei, che ha poi conquistato il suo cuore. “Ho giocato tutto nel farle capire su quanto fosse aperta la mia vita al suo ingresso” ha commentato Fabio pochi istanti dopo la scelta. “A Isabella è piaciuto tutto, il mio paesello, i miei amici, la casa. Forse ha trovato una atmosfera che le mancava da tanto tempo” ha detto Fabio davvero felicissimo di aver conquistato il cuore della dama romana. E poi la parola a Isabella: “Stiamo facendo grandi progetti e non a lungo termine ma a breve termine, penso che andremo il prima possibile a vivere insieme. “

Auguriamo a questa coppia tutto il bene del mondo!

