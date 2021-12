Affari tuoi al sabato sera in versione famiglia con Amadeus per sfidare Maria

Che cosa vedremo al sabato sera dalla metà di febbraio 2022 su Rai 1? Ce lo rivela Tvblog con alcune anteprime che svelano cosa dovrebbe succedere molto presto nella prima serata della rete Rai. Milly Carlucci sta regalando un gran finale a Rai 1 con il sabato sera vincente di Ballando con le stelle. Poi sarà la volta di Alberto Angela anche a Natale e dopo Sanremo toccherà ad Amadeus prendere in mano il sabato sera degli italiani. Torna, secondo le anticipazioni di Tvblog, Affari tuoi. Se nella passata stagione era stato affidato a Carlo Conti, con la versione wedding del programma che ha visto alcune future coppie di sposi protagonisti, nel 2022 vedremo i pacchi in un altro formato. Infatti, sarà un Affari tuoi versione famiglia quello che Amadeus si prepara a condurre. Questa nuova versione di Affari tuoi sfiderà quindi le nuove puntate di C’è posta per te in onda su Canale 5 dall’8 gennaio. Come è successo però anche l’anno scorso, la versione del sabato di Affari tuoi sarà breve, e dovrebbe finire anche stavolta intorno alle 23, lasciando poi campo libero a Maria de Filippi.

Affari tuoi torna al sabato sera con Amadeus

Anche per il 2022 quindi Rai 1 molla la presa al sabato sera, accontentandosi a quanto pare, di fare bene solo nella prima parte quella che va dalle 21 alle 23 lasciando poi tutta la serata a Maria de Filippi, capace nella passata stagione di portare a casa una delle edizioni più viste di C’è posta per te ( tra lockdown e coprifuoco non era comunque difficile).

Nell’articolo di Tvblog che anticipa questa novità sul palinsesto invernale 2022 di Rai 1 si legge:

Questa nuova serie di Affari tuoi made in Amadeus andrà in onda dunque il sabato sera su Rai1 a partire dal sabato successivo al Festival di Sanremo, ovvero dal 12 di febbraio ed avrà un taglio particolarmente spettacolare visto che probabilmente saranno coinvolti anche i “reduci” del Festival della canzone italiana terminato giusto 7 giorni prima.

Nessuna conferma al momento ma ci sembrano anticipazioni più che affidabili per cui ci prepariamo a giocare con i pacchi, in questo inverno 2022 che ci aspetta. Se si farà un casting interessante con famiglie simpatiche e telegeniche, immaginiamo che il programma potrebbe essere anche piacevole e chissà magari, almeno concedere una durata diversa, che possa arrivare fino alle 23,30 per non lasciare proprio pista libera a Mediaset…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".