Caduta libera debutta stasera in prima serata con il ritorno di Nicolò Scalfi

Il giovedì sera di Canale 5 è pronto a ospitare ancora una volta Gerry Scotti. Nelle passate stagioni televisive lo avevamo visto al timone di Chi vuol essere milionario o del Muro ( il programma The Wall). In prima serata però adesso di gioca con le botole. Da giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio, “Caduta libera”, il game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal titolo “Caduta libera Campionissimi”. In questi giorni certamente avrete visto i vari promo della versione serale del programma e avrete notato anche una cosa: il grande ritorno di uno dei più amati campioni del game di Canale 5. Ovviamente parliamo di Nicolò Scalfi reso celebre appunto, della sua partecipazione al programma e dal montepremi che nel corso di diversi mesi di gioco, è riuscito a portare a casa. E’ lui il campione che tutti dovranno sfidare! Tra l’altro Nicolò, come si può vedere anche dalle sue storie sui social si sta preparando in modo bizzarro a questa nuova avventura! Gioca con L’eredità su Rai 1, da vero amante della ghigliottina!

Caduta libera in prima serata: è la sfida dei campioni

Ogni puntata, vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “Caduta libera”. A sfidarlo, ci saranno altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi.

I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti del quarto e ultimo appuntamento, in onda il giorno dell’Epifania, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.

Nel corso delle prime serate non mancheranno momenti di intrattenimento, musicali e comici, con tanti ospiti.

A dare il via alla sfida, nella prima puntata, tornerà sulla botola centrale, Nicolò Scalfi, il Campione dei record, che con 727.000 euro vinti e 88 presenze, detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show. Immaginiamo che anche questa volta il super campione lascerà il segno. Per seguire quindi le nuove imperdibili puntate, con i super campioni, l’appuntamento è in prima serata a partire da oggi. E voi, per chi fate il tifo?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".