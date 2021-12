Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5 ma senza passaggio di consegne

Ultima puntata del 2021 per Barbara d’Urso e per il suo Pomeriggio 5. Oggi 17 dicembre, la conduttrice saluta con qualche giorno di anticipo il pubblico di Canale 5 per tornare poi in onda nel 2022. La d’urso va in ferie ma non il programma. Pomeriggio 5 torna infatti anche la prossima settimana e terrà compagnia al pubblico della rete per tutto il periodo natalizio ma con un altro volto. Dal 20 dicembre 2021 infatti, vedremo Simona Branchetti al timone di Pomeriggio 5 news, il gemello “pomeridiano” di Mattino 5 news. Nella sostanza cambierà poco ma nei fatti, sarà una vera e propria svolta visto che non era mai capitato prima. Mediaset ha deciso di tenere la rete accesa durante i giorni di festa ( considerando anche che il 25 e il 26 sono sabato e domenica) per cui ci sarebbero state intere settimane scoperte. E spazio quindi alla giornalista che aveva esordito al timone di un programma tutto suo questa estate, al mattino, con Morning News. Oggi però, nessun passaggio di consegne da parte di Barbara d’Urso che non ha accennato alla nuova versione del programma condotto da Simona Branchetti. La d’Urso si è limitata a salutare il pubblico dicendo che Pomeriggio 5 tornerà in onda con lei dal 10 gennaio. Chi si aspettava magari una capatina della Branchetti nello studio di Canale 5, sarà rimasto deluso.

Nessun video messaggio di auguri, nessun saluto in particolare. La conduttrice non ha augurato neppure buone feste ai suoi inviati che resteranno “a lavoro” anche nelle prossime settimane, seppur guidati da un’altra conduttrice.

I saluti di Barbara d’Urso: il suo Pomeriggio 5 torna nel 2022

In questa puntata Barbara ha invece voluto fare gli auguri a Papa Francesco e ha poi salutato tutto il pubblico che la segue sempre con affetto, facendo da parte di tutti gli auguri per un buon Natale, un buon Santo Stefano, un felice anno nuovo e una buona Befana! E poi l’arrivederci appunto al 2022 quando si tornerà in onda con la versione classica di Pomeriggio 5.

Oltre agli auguri per il compleanno di Papa Francesco, la nostra @carmelitadurso ci teneva ad augurare buone feste a tutti voi che ci seguite ogni giorno! 💙🎄Grazie per essere stati con noi, lunedì vi aspettiamo con #Pomeriggio5 News! pic.twitter.com/OLblL7QjS5 December 17, 2021

Barbara d’Urso, come succederà anche a Federica Panicucci, tornerà in onda il 10 gennaio 2022 con la nuova edizione del programma!

