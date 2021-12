Boom per il finale di Un professore che infiamma anche i social

Non era partita alla grandissima la fiction di Rai 1 Un professore ma nel corso delle settimane, il pubblico di è affezionato a tutti i protagonisti della serie. Da Dante Balestra, interpretato da uno sempre ottimo Alessandro Gassmann ( che ieri sera tra l’altro ha sfoderato una interpretazione magistrale con l’ultima puntata) a Manuel e Simone, ovviamente, i due amatissimi protagonisti. Ma anche le storie di Anita, di Chicca e di tutti gli altri personaggi che sono protagonisti di una bella storia. Di difetti questa serie, va detto, ne ha avuti molti, ma la storia ha comunque colpito il pubblico che ha iniziato, dopo le prime puntate, ad appassionarsi alle storie di tutti i protagonisti della serie, facendo il tifo soprattutto per Simone che alla fine, ha superato tutti gli ostacoli. Il finale della prima stagione di Un professore è stato seguito da quasi 5 milioni di spettatori, il miglior risultato per la fiction di Rai 1 nelle sue sei puntate. Il che ci lascia pensare che Un professore 2 si farà anche perchè, come vi abbiamo già detto, la serie spagnola a cui si ispira, di stagioni ne ha ben tre.

Gli ultimi due episodi tra l’altro, scrivono anche un altro record per Rai 1. L’hashtag usato per commentare la serie tv su Twitter, è entrato ieri nelle tendenze mondiali, a dimostrazione che anche dal primo canale si può arrivare a un pubblico più giovane che si diverte anche a seguire via social le vicende dei protagonisti. Non male davvero.

I numeri dell’ultima puntata di Un professore

Senza nessuna difficoltà la fiction di Rai 1 vince facile nella serata del 16 dicembre 2021. Un Professore registra la media di 4.699.000 spettatori pari al 23% di share. Gerry Scotti deve accontentarsi praticamente della metà degli ascolti. Su Canale 5 Caduta Libera – Campionissimi ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 con il calcio. Su Italia 1 il match Sampdoria-Torino, utile per i sedicesimi di Coppa Italia, ha catturato l’attenzione di 1.170.000 spettatori (5.2%).

Su Rai2 60 sul 2 ha interessato 663.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3 Non ci Resta che Vincere ha raccolto davanti al video 687.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 983.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 951.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Men in Black: International ha segnato il 2.6% con 552.000 spettatori mentre sul Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani ha catturato l’attenzione di 520.000 spettatori (2.4%)

