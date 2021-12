Delia Duran: “Soleil è falsa, si è innamorata di Alex ma lui no”

Dopo il GF Vip si passa a Verissimo e le anticipazioni precisano che Delia Duran ed Alex Belli stanno ancora insieme, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi a causa di Soleil. Hanno un po’ di cose da perdonare a vicenda ma Delia non può non attaccare la sua rivale. Per lei Soleil è stata falsa e incoerente, non ha portato rispetto a nessuno e nemmeno a se stessa. Non è tutto, perché la moglie di Alex Belli è sicura che la vippona si sia innamorata di suo marito. Del triangolo amoroso in queste settimane abbiamo visto e ascoltato di tutto ma adesso che la coppia è fuori dal GF Vip svela un po’ di cose. Delia a Verissimo parla anche delle foto finte, del finto bacio con cui voleva ingelosire Alex. Molti pensano che tutto sia stato architettato prima dell’inizio del reality.

Delia Duran ed Alex Belli a Verissimo

“Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a se stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia” Delia non ha dubbi, Soleil non le piace e pensa che abbia fatto un bel po’ di errori. Anche il suo Alex ha sbagliato, ne è consapevole, lo ama e lo perdona ma ha tentato di vendicarsi.

Questo è l’unico rimprovero di Belli alla Duran: “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”.

Delia sulla rivista di gossip che baciava un altro uomo: “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”.

Non sono stati dei bravissimi attori ma adesso vogliono concentrarsi sul loro matrimonio, per recuperare tutta la fiducia e curare le ferite, tra un’ospitata e l’altra.

