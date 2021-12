Che tempo che fa saluta il pubblico di Rai 3: gli ospiti del 19 dicembre

Dopo tre mesi di grandi successi ( domenica scorsa il programma di Fabio Fazio è stato tra i più visti della serata) si va in onda con l’ultima puntata per poi tornare nel 2022. Ultimo appuntamento del 2021 infatti per “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 19 dicembre dalle 20.00 su Rai3. In questa puntata, come sempre, ritroveremo accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti. Ma non solo. Sono tantissimi gli ospiti per la puntata di oggi di Che tempo che fa. Scopriamo insieme chi vedremo su Rai 3 stasera dalle 20 in poi.

Che tempo che fa ospiti 19 dicembre 2021 per i saluti



Ospiti, il Premio Oscar Javier Bardem, in occasione dell’uscita nelle sale de “Il capo perfetto”, la nuova pellicola di Fernando León de Aranoa, candidata all’Oscar per la Spagna come il Miglior film straniero; e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

E ancora: Roberto Bolle, su Rai1 il primo dell’anno con la quinta edizione di “Danza con me”; anche quest’anno la Rai ha affidato a Roberto Bolle l’onore di aprire il nuovo anno televisivo. E in questa occasione ci sarà anche un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà. Tra gli altri ospiti della puntata di Che tempo che fa di oggi anche il Maestro Nicola Piovani, all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante le Feste con lo spettacolo “La musica è pericolosa”, racconto tra musica e parole di alcune tappe della sua carriera; Enrico Brignano protagonista della terza edizione del suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, dal 28 dicembre su Rai2; Roberto Burioni; Giovanna Botteri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”.



A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Paolo Fox, nelle librerie con “L’Oroscopo 2022”; Stefano De Martino al debutto con il nuovo show “Bar Stella” dal 28 dicembre su Rai2; Serena Autieri; Lello Arena; Francesco Paolantoni; Maurizio Ferrini.

“Che Tempo che Fa” tornerà domenica 16 gennaio.

