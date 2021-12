Spavento in diretta per Antonella Clerici: “Ma voi siete pazzi!”

Un colpo al cuore ad inizio puntata oggi per Antonella Clerici, la conduttrice si è spaventata davvero, mentre all’inizio sembrava sapesse del pupazzo di neve. Antonella Clerici ripete sempre che lei conosce solo la sua scaletta, che non sa cosa combinerà Alfio in puntata, non lo vede mai prima dell’inizio. Oggi è entrata di corsa nel suo bosco di E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato che si era distratta, stava chiacchierando, ha sentito la sigla che partita e si è resa conto dell’orario, erano già alle 11:56. Puntata come di consueto in diretta per la Clerici che ricorda al pubblico che oggi è il 20 dicembre, che manca pochissimo al Natale e poi pensa a come si potrebbero dividere queste giornate per organizzarsi al meglio.

Antonella Clerici che paura per il pupazzo di neve

Questi sono giorni da dedicare ai regali di Natale ma anche ai pranzi e alle cene da preparare, bisogna pensare a cosa mettere in tavola per tutti e Antonella Clerici è pronta per dare le ricette adatte. Ricorda anche che il 23 andrà in onda The Voice Senior, eccezionalmente di giovedì perché il 24 è la vigilia. Quindi il 23 per lei è il giorno perfetto per rilassarsi in vista delle feste, perfetto per guardare sul divano il suo programma.

Poi fa qualche passo e vede che non c’è più la sua altalena, dovrà fare il gioco dell’albero in piedi, al suo posto c’è un enorme pupazzo di neve. Si avvicina curiosa e il pupazzo la sorprende, si muove, sotto c’è Alfio. Antonella Clerici urla terrorizzata, si allontana e urla di nuovo. Davvero ha avuto paura o è così brava a fingere? Rimprovera tutti: “Ma voi siete pazzi!”. Mano sul cuore e spiega che lei ha una certa età e che non le fanno bene questi scherzi. L’allegria non manca mai.

