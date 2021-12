L’anno che verrà, il Capodanno 2022 di Amadeus con tantissimi ospiti

Sarà ancora una volta Amadeus a condurre L’anno che verrà, a salutare in diretta su Rai 1 il vecchio anno. A festeggiare Capodanno 2022 un cast d’eccezione, così lo presenta la Rai: ospiti che accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni. E’ questo il luogo scelto, simbolo della ripartenza e del lavoro. I protagonisti del Capodanno firmato Rai come sempre arriveranno non solo dal mondo della musica ma anche dalla comicità per uno spettacolo di ben 4 ore. L’anno che verrà andrà in onda su Rai 1 come di consueto dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Scopriamo quali saranno gli ospiti che affiancheranno Amadeus, gli artisti scelti dal conduttore, scelti dai vari programmi Rai, da Sanremo a Tale e Quale Show, The Voice Senior e non solo.

Il cast di Amadeus per L’anno che verrà – Capodanno Rai 2022

“Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli, umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia” le anticipazioni proseguono con gli ospiti che saliranno sul palco.

Massimo Ranieri, Achille Lauro e da The Voice Senior Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Umberto Tozzi e Raf sono un graditissimo ritorno. Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali e si torna a Tale e Quale Show con i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Malgioglio. A Capodanno non possono mancare le vecchie canzoni di Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos. Per i piccoli arrivano i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Tutti i cantanti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".