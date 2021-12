Il concerto di Natale per la Vigilia su Canale 5: tutti gli ospiti con Federica Panicucci

Anche quest’anno, Mediaset sceglie di regalare musica ed emozioni al suo pubblico e lo fa con il Concerto di Natale. Sarà anche per il 2021, Federica Panicucci a condurre la 29° edizione del Concerto di Natale. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. L’appuntamento, con il concerto di Natale che torna quest’anno su Canale 5 è per il 24 sera ( vi ricordiamo che andrà in onda poi in replica il 25 pomeriggio dopo le 14 al posto delle soap di Canale 5). Radio R101 sarà la radio ufficiale dell’evento. Il Concerto di Natale gode del patrocinio di: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI).

Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana, non ci resta che scoprire nel dettaglio, con le anticipazioni, tutti i nomi degli artisti che vedremo sul palco.

Concerto di Natale 2021: tutti gli ospiti sul palco con Federica Panicucci

Una serata piena di musica ma anche di grandi emozioni, quella che ci aspetta domani sera su Canale 5. Ascolteremo: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna, e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA).

L’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco.

Per questa occasione Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes affrontano due crisi umanitarie che il Covid ha aggravato, quelle di Haiti e del Libano dove sono tanti i minori a rischio, con lo slogan. Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco affrontano queste emergenze con progetti educativi e il Concerto di Natale, attraverso un numero solidale, lancia la campagna di raccolta fondi per le missioni con lo slogan “Non abbandoniamo Haiti e il Libano”.

La regia dell’evento è affidata come da tradizione a Roberto Cenci. L’appuntamento è per domani sera su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".