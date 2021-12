Guenda Goria presto mamma: il futuro marito le ha cambiato la vita

Il sorriso di Guenda Goria dice tutto. Ospite nello studio di Storie Italiane la figlia di Amedeo Goria e Gloria Guida confida felice la sua nuova vita accanto al futuro marito. Abbiamo già visto le immagini della promessa di matrimonio che Guenda e il suo fidanzato hanno celebrato sulla spiaggia in uno scenario meraviglioso. Sono appena tornati dalle vacanze, con loro c’era anche la Ruta e tutto è stato perfetto. Guenda è finalmente felice, ammette che in passato ha avuto non pochi problemi nel rapporto con gli uomini. Era più che altro alla ricerca di un padre, i suoi fidanzati erano sempre molto più grandi di lei. Con Mirko Gancitano ha risolto tanti problemi, con lui ha trovato un nuovo equilibrio.

Il fidanzato di Guenda Goria è più piccolo di lei ed è la prima volta

La prima e sembra sarà anche l’ultima perché per la prima volta Guenda ha sogni importanti da realizzare. Il futuro marito l’aiuta anche nel rapporto con papà Amedeo, confida che spesso la sgrida quando è troppo dura con il padre.

Il matrimonio sarà celebrato il prossimo anno, non c’è ancora una data precisa ma c’è un altro desiderio, quello di diventare genitori. La Goria sogna per la prima volta di diventare mamma, anche Mirko non vede l’ora, desidera diventare papà giovane e si augurano accada presto. Ne parlano spesso, desiderano costruire la loro famiglia e questa volta ci sono le basi per farlo davvero.

Anche Maria Teresa Ruta è felice per sua figlia, per la sua primogenita ha sempre desiderato la leggerezza che le mancava e che non poteva mai vivere con gli altri fidanzati, perché tutti già maturi, tutti ben più grandi di lei.

Eleonora Daniele e Guenda Goria sono amiche, domani presenterà alla conduttrice di Storie Italiane il suo fidanzato; a Storie Italiane racconteranno altro del loro amore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".