Ascolti tv, è testa a testa tra Alberto Angela e Sissi ma vince Meraviglie

Una bella gara, una sfida all’ultimo punto di share quella che si è consumata ieri sera tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato il classico dell’inverno di Rai 1: Alberto Angela con le sue meraviglie, alla scoperta di tutte le bellezze della nostra terra. Dall’altro la serie evento di Canale 5, Sissi, che si piazza sul secondo gradino del podio. Per un soffio infatti, è Meraviglie il programma più visto della prima serata del 28 dicembre 2021. Nella gara agli ascolti del prime time, il programma di Alberto Angela batte la serie tanto pubblicizzata su Canale 5 che comunque, rispetto agli standard della rete, fa abbastanza bene. Quello che però temiamo, è che il pubblico, dopo la prima puntata, possa non aver molto gradito la chiave di lettura che chi ha scritto la serie ha dato alla narrazione. Molto moderna e poco fiabesca, una differenza abissale con il film tanto amato dal pubblico italiano e non solo. Ma per questo, vedremo la prossima settimana. Intanto Mediaset si gode questo dato, anche se forse, da una serie evento del genere, ci si poteva aspettare qualcosina in più.

Vince Rai 1 con un programma che è comunque lontano dagli ascolti di altri appuntamenti con Alberto Angela ( anche Stanotte a Napoli aveva ad esempio fatto decisamente meglio).

Vediamo quindi i dati di ascolto, con i dati auditel relativi alla serata di ieri.

Gli ascolti del 28 dicembre 2021: vince Alberto Angela con Meraviglie

Meraviglie – La Penisola dei Tesori è stato visto da 3.415.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 l’esordio della nuova serie Sissi ha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share. Di pochissimo quindi la vittoria va a Rai 1. Su Italia 1 – dalle 21.42 all’1.10 – Le Iene – Il Giallo di Ponza ha intrattenuto 1.318.000 spettatori (8.4%).

Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei porta a casa il 7,7 % di share.

Su Rai3 La Famiglia Addams ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 The Bourne Supremacy totalizza un a.m. di 810.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha registrato 568.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".