Lo sciopero cambia il day time di Rai 1: La vita in diretta torna nel 2022

Cambia il volto del day time di Rai 1 oggi e non per le feste. I programmi previsti dal classico palinsesto non andranno in onda, o meglio alcuni programmi salteranno. Il motivo? Lo sciopero dei giornalisti in programma per oggi 29 dicembre . Un cambiamento dell’ultimo momento a quanto pare, visto che ieri Alberto Matano si è congedato senza salutare il pubblico di Rai 1 eppure, visto che oggi La vita in diretta non andrà in onda, il suo programma tornerà nel 2022.

A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Ne gioverà ovviamente Canale 5 grazie alla sua programmazione festiva che prevede la messa in onda dei programmi dedicati alle news.

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà oggi.

Coma cambia il day time del 29 dicembre 2021

Come avrete visto, UnoMattina è andato in onda ma in una versione diversa. Il meglio di UnoMattina. La trasmissione a cura del Tg1 non andrà dunque in onda in diretta. A Eleonora Daniele tocca anticipare con il suo programma che negli ultimi giorni tra l’altro, ha portato a casa ascolti più che ottimi. Storie Italiane partirà, di seguito, dalle ore 9. Con un anticipo di 50 minuti circa rispetto all’orario abituale. Resterà invariato poi l’appuntamento con E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. Si cucina regolarmente dalle 12 in poi.

Alle 13.30, il Tg1 andrà in onda in forma ridotta proprio a motivo dell’astensione dal lavoro dei giornalisti.

Oggi è un altro giorno invece non andrà in onda; secondo quelle che sono le ultime news sulla programmazione di oggi, al suo posto il film Aladdin del 2019 con Will Smith (dalla durata di 130 minuti). A seguire, la replica di Tale e Quale Show il Torneo, con Carlo Conti. Al termine del programma in replica la linea verrà data direttamente a L’Eredità di Flavio Insinna.

Ieri sera Alberto Matano aveva paventato la possibilità di non andare in onda nella giornata odierna, oggi è una certezza. La vita in diretta salta e dovrebbe tornare nel 2022.

