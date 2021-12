La vita in diretta e Storie Italiane chiudono per il 2021: si torna nel nuovo anno

Piccoli cambiamenti nei palinsesti delle feste per Rai 1. In particolare, per quello che riguarda La vita in diretta e Storie Italiane. Ieri il programma di Eleonora Daniele è andato in onda con una durata maggiore rispetto al solito, prendendo il posto di Uno Mattina, saltato a causa dello sciopero dei giornalisti. Lo stesso è successo per La vita in diretta di Alberto Matano, che ieri non è stato trasmesso. Oggi si cambia ancora: i due programmi infatti, salutano il 2021.

Ma vediamo nel dettaglio quelle che saranno le novità per questi ultimi giorni dell’anno e come cambia quindi la programmazione di Rai 1.

Storie Italiane si torna il 3 gennaio 2022: le ultime news

Storie Italiane ha chiuso ieri, con l’ultima puntata del 2021 e l’appuntamento al nuovo anno. Al posto del programma di Eleonora Daniele che stava ottenendo negli ultimi giorni ascolti molto molto buoni, ci sarà un programma tutto nuovo e per nulla in linea con le festività. Una scelta parecchio singolare di Rai 1 che, stando alla guida Tv ufficiale, manderà in onda sia il 30 dicembre che il 31 dicembre 2021, Dreams Road, un documentario sui viaggi. Il programma di Eleonora Daniele quindi torna in onda il 3 gennaio 2022.

La vita in diretta saluta il suo pubblico

Ieri il pubblico di Rai 1 ha potuto seguire un film che ha preso il posto de La vita in diretta mentre oggi, ci sarà una sorta de “il meglio di” con le storie raccontate nella prima parte di stagione del programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. E forse potrebbero esserci anche dei saluti finali. Domani invece, 31 dicembre 2021, su Rai 1 dalle 17 andrà in onda il film Natale tra le stelle. La vita in diretta tornerà in onda invece il 3 gennaio 2022 e si scontrerà poi anche la prossima settimana con Pomeriggio 5 News. Il ritorno di Barbara d’Urso su Canale 5 è invece previsto per il 10 gennaio.

Restano invece in onda oggi sia Oggi è un altro giorno che E’ sempre mezzogiorno. Il 31 dicembre invece salterà anche l’appuntamento con il programma di Serena Bortone che lascia spazio a un film natalizio.

