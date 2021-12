Boom per I Fratelli De Filippo su Rai 1: gli ascolti delle feste premiano il film

Una serata all’insegna dell’arte, della cultura, di una importante fetta della nostra storia. E’ la serata che ci ha regalato Rai 1 il 30 dicembre 2021 con il film di Sergio Rubini I Fratelli de Filippo. Una storia che meritava di essere raccontata, forse persino troppo breve il film che avrebbe potuto scavare ancora più a fondo in una storia che davvero, doveva arrivare anche ai più giovani che conoscevano meno il trio. Ed è boom di ascolti, per la seconda serata consecutiva su Rai 1 grazie agli oltre 4 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire le storie di Titina, Eduardo e Peppino. Un film dalle musiche, colori, dialoghi, praticamente impeccabile e perfetto. Un modo per spiegare il teatro, l’arte, anche con qualcosa di non troppo complicato. E si sa, non si può accontentare sempre tutto il pubblico ma gli ottimi ascolti arrivati per il film di Rai 1, sono un buon segnale.

Tra l’altro il film I Fratelli de Filippo è stato commentatissimo anche sui social, a dimostrazione che ha interessato anche una fetta di pubblico attiva su questo fronte.

Gli ascolti delle feste: boom per Rai 1 anche il 30 dicembre 2021

Chiude quindi davvero in bellezza Rai 1 dopo i 4 milioni per La Bella e la Bestia arriva anche un altro successo ( e si attende anche quello di Amadeus con il suo Anno che verrà questa sera). Ma vediamo nel dettaglio i numeri della prima serata di ieri.

I Fratelli De Filippo si porta sul gradino più alto del podio con 3.944.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Caduta Libera Campionissimi ha raccolto davanti al video 2.384.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Show Dogs – Entriamo in Scena ottiene un ascolto pari 4% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle ha catturato l’attenzione di 1.218.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Rigoletto al Circo Massimo ha raccolto davanti al video 304.000 spettatori pari ad uno share dell’1.4%. Su Rete4 Domani è un Altro Giorno totalizza un a.m. di 526.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Speciale PiazzaPulita ha registrato 881.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su TV8 Spider-Man: Un nuovo universo ha segnato l’1.4% con 291.000 spettatori . Da segnalare l’ottimo dato del Nove con Whitney Houston – Stella senza Cielo ha catturato l’attenzione di 409.000 spettatori (2%).

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".