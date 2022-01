Il 2022 inizia con il botto per la Domenica IN di Mara Venier: ascolti record

Inizia alla grandissima il nuovo anno di Mara Venier. La conduttrice di Domenica IN non aveva avuto modo di salutare il suo pubblico la passata settimana a causa della mancata diretta. Un caso di positività aveva allarmato tutta la squadra di Domenica IN e come previsto da protocolli, è saltata la puntata. La conduttrice però è tornata più in forma che mai, anche se molto preoccupata per via di quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, con una scoppiettante diretta del programma. E nella giornata del 2 gennaio 2022, Domenica IN non ha solo incassato il primo record del nuovo anno ma è stato anche uno dei programmi più visti della giornata ( facendo anche meglio del film in prima serata). Ricordiamo chiaramente che su Canale 5 non c’erano Amici e Verissimo e che il 2022 è iniziato in solitaria per Mara Venier capace in ogni caso, di conquistare oltre 4 milioni di spettatori con la sua Domenica!

Da domenica prossima inizieranno le nuove sfide: tornando in onda sia Verissimo che Amici 21 e sarà un altro spezzone di anno ricco di confronti a distanza tra i programmi di Rai 1 e quelli di Canale 5.

Vediamo i numeri di questa Domenica 2 gennaio 2022.

Gli ascolti di Domenica IN nella puntata del 2 gennaio 2022

La prima parte di Domenica IN volta con 3.567.000 e il 21.50% . Regge bene anche la seconda parte del programma con una media di 3.384.000 e il 22.10%.

Gli ascolti della domenica pomeriggio

A seguire Da Noi… A Ruota Libera grazie al traino di Domenica IN 2.879.000 spettatori (16.8%).

Facciamo notare gli ottimi ascolti di Rai 3. Su Rai3 Tg Regione informa 2.777.000 spettatori (16.4%); la replica del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è seguita da 1.119.000 spettatori (7.3%) e Kilimangiaro incolla 1.258.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 1.738.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte.

Passiamo a Canale 5 che manda ancora in onda la programmazione natalizia. Canale5 Beautiful 2.090.000 spettatori (12.5%) e Una Vita 1.953.000 spettatori (11.9%), mentre la prima tv di The Christmas Flower conquista 1.332.000 spettatori (8.7%) e di My Best Friend’s Christmas 1.189.000 spettatori (7.1%).

Su Rai2 Amore nel castello di ghiaccio incolla 685.000 spettatori con il 4.2% e Un amore scolpito nel ghiaccio 666.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Una stella per il ballo interessa 694.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 695.000 spettatori (4.2%), mentre Il signore degli anelli – Le due torri è visto da 833.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Il ritorno di Sandokan ha convinto 571.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Ti lascio perché ti amo troppo sigla 260.000 spettatori (1.6%) e Parenti serpenti 304.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Un Natale da Cenerentola segna 321.000 spettatori (2.1%) e Quando il cuore va in vacanza 267.000 spettatori (1.6%). Sul Nove True Lies è la scelta di 312.000 spettatori (1.9%), mentre Il monaco è visto da 340.000 spettatori (2.1%).

