Ore 14 ancora in pausa per le feste: quando torna in onda?

Ore 14 è uno dei programmi più apprezzati del 2021 su Rai 2. In una rete che sta perdendo strada facendo la sua identità e che cambia in continuazione la programmazione, senza seguire un filo rosso e un senso logico alle scelte prese, Ore 14, sta cercando di imporsi, nonostante la grandissima concorrenza in quella fascia oraria. Rai 2 ha optato per una lunga pausa natalizia per il programma di Milo Infante che ha chiuso i battenti prima di Natale. A differenza di quanto succede con altri programmi di informazione, come Oggi è un altro giorno, Uno Mattina, Storie Italiane o La vita in diretta, per Ore 14 la pausa è parecchio lunga e andrà avanti fino all’Epifania. Il programma di Milo Infante infatti non andrà in onda oggi 3 gennaio 2022 e neppure nei prossimi giorni. Quanto dovremo attendere prima di rivedere le news in tempo reale su Rai 2? Ancora una settimana.

Ore 14 non va in onda: ci sono i film di Natale su Rai 1

Il programma di Milo Infante continuerà la sua pausa per tutta la prima settimana del 2022. Ore 14 infatti non andrà in onda fino al 9 gennaio per poi riprendere invece il 10 con la classica programmazione. Al posto del programma di Milo Infante sarà possibile seguire i classici film di Natale che stanno tenendo compagnia, praticamente da 10 giorni, al pubblico della rete.

In termini di ascolti, per la rete, non ci sono grandi differenze, visto che i film di Natale fanno incassare la stessa media di ascolti che si attesta intorno al 4-5 % di share ( da considerare però che su Canale 5 non c’è nessun genere di concorrenza). In termini di fidelizzazione del pubblico, una pausa così lunga, non è forse il massimo.

In ogni caso la decisione è presa: Ore 14 torna in onda la prossima settimana, si prende dal lunedì con le news in tempo reale dall’Italia.

