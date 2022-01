Pierpaolo Pretelli assente a Domenica In, non torna più?

Assente a Domenica In ieri Pierpoalo Pretelli ha trovato il modo per collegarsi al programma di Mara Venier con la domanda sui corteggiatori di Orietta Berti. E’ la stessa domanda che la conduttrice ha posto alla sua ospite scherzando, ma non troppo, sul piacere di suscitare interesse a qualunque età. Questo l’unico collegamento a gran distanza tra Pretelli e Domenica In. L’ex gieffino è rimasto a casa per precauzione, per un contatto con un positivo? Ormai questa è la domanda che riguarda tutti gli assenti in qualunque ambito. Pierpaolo rientra nel tracciamento dei contatti da coronavirus? Ricordiamo che l’ultima puntata in diretta non è andata in onda e che il cast di Domenica In ieri era dimezzato a causa dei contagi.

Tra gli assenti di Domenica In Pierpaolo Pretelli ma resta a casa anche il Musichiere

Ieri non c’era Pierpaolo e non c’era nemmeno il musichiere, ma la scelta dipende dalla sua assenza, dallo show cancellato per sempre o dalla necessità di dovere mantenere di nuovo le distanze?

La domanda è se il fidanzato di Giulia Salemi domenica prossima ritornerà al suo posto. Magari c’è una scelta ben precisa che non conosciamo ancora ma che qualcuno inizia a ipotizzare. Forse il bel Pretelli non ha trovato la sua giusta collocazione all’interno del contenitore della domenica. Una scelta che magari scopriremo tra qualche giorno. Domenica In e Mara Venier intanto festeggiano per l’ennesimo successo in termini di ascolti tv, nonostante l’assenza delle canzoni da indovinare. Che Pierpaolo Pretelli abbia perso la sua occasione d’oro accanto a Zia Mara? Per molti era già chiaro quando la padrona di casa è caduta in diretta e lui non è riuscito a prendere in mano la situazione e il microfono aiutandola ad andare avanti con i suoi ospiti. Sapremo tutto domenica prossima, se ci sarà o meno.

