Anna Falchi la prima conduttrice in tv con mascherina FFp2: commossa spiega cosa è successo

Continua il successo della coppia Salvo Sottile-Anna Falchi con I fatti vostri. Il programma di Rai 2 porta a casa ogni giorno ascolti ottimi e non fa rimpiangere in nessun modo l’assenza di Giancarlo Magalli. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto i due nuovi conduttori scelti per il mattino di Rai 2 e anche per questo motivo, Anna Falchi ha deciso di essere presente, nonostante la mascherina! Ieri per la prima volta una conduttrice è entrata in uno studio televisivo con la mascherina Ffp2, indossandola poi per tutto il corso della trasmissione. Non era mai successo prima, neppure all’inizio di questa temibile pandemia, quando però in uno studio televisivo a stenti, c’erano tre o quattro persone ( con mascherina) conduttore/conduttrice escluso. Ma queste sono le nuove regole per chi entra in contatto con una persona positiva: può uscire dalla quarantena ma deve continuare a usare una mascherina di tipo Ffp2 se a contatto con altre persone, proprio come Anna Falchi sta facendo. “E’ la prima conduttrice con la mascherina in diretta” ha fatto notare Salvo Sottile, in qualche modo, evento storico anche questo.

Ricordiamo che è quanto viene richiesto dal Decreto Legge entrato in vigore lo scorso 31 dicembre – che introduce l’autosorveglianza con obbligo di indossare una mascherina di tipo Ffp2 o superiore per chi ha avuto un contatto con una persona positiva in seguito alla somministrazione della dose booster o in seguito a una seconda somministrazione avvenuta meno di 120 giorni prima. Anna Falchi ha rispettato prima l’autoisolamento, e anche per questo motivo è stata assente nella puntata del 3 gennaio de I Fatti vostri e ieri invece, è tornata nello studio con la sua mascherina.

La commozione di Anna Falchi felice di essere tornata in diretta

La conduttrice è entrata nello studio di Rai 2 sulle note di Un mondo d’amore e ha ringraziato anche per la scelta di questo brano commentando: “ci sta proprio perfetta perché è lo spirito con cui io sono venuta qui oggi, per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l’Ffp2 per altri cinque giorni.” Di conseguenza, vedremo Anna Falchi con la sua mascherina ancora per altri giorni.

