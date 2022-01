Ascolti tv: Meraviglie vince, Sissi non convince. Savino da boom su Italia 1

Il martedì sera regala una gioia a Mediaset e non arriva dalla serie tv evento Sissi. Purtroppo questa rivisitazione in chiave fin troppo moderna della vicenda dell’imperatrice non ha convinto neppure il pubblico italiano, come era successo anche in altri paesi in cui la serie è stata proposta. Nella gara agli ascolti del 4 gennaio 2022 vince Meraviglie, che fa meglio della passata settimana e vola al 17 % di share con Alberto Angela sempre in grande forma; il dato più interessante però, di questo 4 gennaio, lo porta a casa Back to school, il nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino. Con tanti protagonisti famosi che si sono messi in discussione, accettando di tornare sui banchi di scuola, il programma leggero e divertente incolla davanti alla tv quasi 2 milioni di spettatori. Numeri d’oro per Italia 1.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto di ieri, 4 gennaio 2022.

Gli ascolti del 4 gennaio 2022: è boom per Italia 1

Non ci resta che analizzare quindi i dati auditel di ieri. Sul primo gradino del podio si piazza Rai 1 con Meraviglie – La Penisola dei Tesori incolla davanti alla tv 3.604.000 spettatori pari al 17%. Medaglia d’argento ma con delusione per Mediaset. Su Canale 5 il secondo appuntamento con Sissi ha raccolto davanti al video 2.994.000 spettatori pari al 14.1% di share. Terzo gradino del podio per Nicola Savino e tutta la squadra del programma. Su Italia 1 – dalle 21.40 alle 0.11 – il debutto di Back To School ha intrattenuto 1.912.000 spettatori con il 9.8%

Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.4% di share. (presentazione: .000 – %). Su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo totalizza un a.m. di 1.245.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Un’Avventura ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Su La7 Donnie Brasco ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Natale alle Highlands segna 389.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Parker ha raccolto 431.000 spettatori con il 2%. Da segnalare anche l’ottimo debutto di Flavio Montrucchio che regala come sempre ottimi ascolti a Real Time. Con la prima puntata di Primo appuntamento del 2022 conquista una media di 400mila spettatori e l’1,7 % di share ( perfettamente in media con i dati dello scorso anno).

