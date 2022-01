Checco Zalone come Maria de Filippi: i miracoli della prima serata di Canale 5

Se si cerca una prima serata capace di andare oltre i 5 milioni di spettatori in quel di Mediaset, si deve cercare sotto il nome “Maria de Filippi”. Se si cerca una serata da cinema, con gli stessi risultati, il solo nome utile è Checco Zalone. Hanno una cosa in comune l’attore e regista e la conduttrice: compiere dei miracoli. E lo fanno per le prime serate di Canale 5. Una rete che non vede numeri del genere mai ( se non con le rare eccezioni delle partite di Champions). Una rete che dovrebbe pensare a inaugurare una bella piazza in quel di Cologno Monzese con la statua gigantesca di Queen Mary e forse anche con un piccolo busto per Checco Zalone. Una doppietta davvero niente male quella che Zalone e de Filippi hanno regalato a Canale 5: quasi 6 milioni al sabato sera grazie a C’è posta per te, quasi 5,5 milioni alla domenica con Tolo Tolo. Arrivederci al prossimo sabato, perchè senza di loro, il nulla.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata di ieri.

Gli ascolti della domenica sera: ecco i dati auditel del 9 gennaio 2022

Boom prevedibile per Checco Zalone. Su Canale 5 – dalle 21.16 alle 23.04 – la prima tv free di Tolo Tolo ha ottenuto un ascolto medio pari a 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di share. Considerando che quasi tutta l’Italia lo aveva visto al cinema, potremmo dire che è un grandissimo risultato.

Secondo posto per il film di Rai 1, Correre per Ricominciare che è stato visto ieri da 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share . Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.453.000 spettatori (6.4%).

Su Rai2 il debutto di The Rookie 4 ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 4%. A seguire in prima visione assoluta l’esordio di CSI: Vegas ha interessato 943.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film Doctor Strange ha intrattenuto 1.105.000 spettatori con il 4.9% di share.Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 809.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 380.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Se Solo Fosse Vero è stato seguito da 266.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove la prima puntata di Drag Race Italia segna 197.000 spettatori (0.8%). Su Real Time Drag Race Italia ha interessato 353.000 spettatori con l’1.5%.

