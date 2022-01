Federica Panicucci torna a Mattino 5 puntualissima: solo dicerie le “ferie prolungate”

Federica Panicucci è tornata! A quanto pare le tante voci circolate prima delle feste di Natale non si sono mostrate fondate. Come aveva lei stessa riferito nell’ultima puntata di Mattino 5, il suo rientro era previsto per il 10 gennaio 2022. Il vero problema però, è che la notizia non era stata messa in giro da persone poco informate ma da Mediaset stessa che con un comunicato stampa, aveva fatto sapere che la versione in solitaria di Francesco Vecchi, di Mattino 5 News, sarebbe andata in onda fino a febbraio. Non voci, non rumors, non gossip ma un comunicato stampa ufficiale. C’è qualcuno che gioca sporco anche in casa contro la Panicucci? Non è dato saperlo ma è certo che Federica è tornata anche con una frecciatina rivolta a Francesco Vecchi non passata inosservata. Ha fatto infatti gli auguri di buon anno al suo collega, visto che non c’era stato modo in precedenza. Intendeva di persona o i due non si sono scambiati neppure un messaggio per darsi il buon anno? I telespettatori sempre attenti a tutto, non si sono persi anche questo scambio di battute tra i due.

In ogni caso, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, anzi nel caso di Mattino 5 News benissimo, visto che il programma di Canale 5 anche nelle feste ha fatto ottimi ascolti. Vittorie alternate tra Rai 1 e Canale 5 nei giorni di festa e un Francesco Vecchi capacissimo di gestire anche la parte più leggera del programma, quella in cui di solito la Panicucci prende le redini in mano.

Il ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5: i saluti al pubblico

Buongiorno a tutti!Siamo in onda con #Mattino5 News con @CescoV e @fede_panicucci!Oggi ripartono le scuole, tra regole e assenze a causa di numerosi positivi pic.twitter.com/htEu36A3ek — Mattino5 (@mattino5) January 10, 2022

Ripartono quindi le sfide tra Mattino 5 e Storie Italiane, a pieno regime, vedremo da domani che cosa succederà anche se per il momento, lo facciamo notare, si resta nel nuovo studio e il programma viene ancora chiamato Mattino 5 News. Sarà così anche nei prossimi mesi?

