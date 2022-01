Il dolore della famiglia del TG1 per David Sassoli: l’omaggio

E’ un giorno davvero difficile per tutta la famiglia Rai, e in particolare per la famiglia del TG1. Per ricordare David Sassoli, nell’edizione del TG1 di oggi, sono stati presenti Monica Maggioni, la direttrice del telegiornale e Gianni Riotta ( che era stato il direttore di Sassoli). Insieme a tutti i giornalisti del TG1, hanno voluto rendere omaggio a un professionista, perchè David Sassoli, prima di essere un politico, è stato un amatissimo volto del telegiornale. “Oggi per noi al TG1 è un giorno molto duro, c’è un pezzo della nostra tribù che se ne va” ha detto una commossa Monica Maggioni. “Tutti i colleghi nei corridoi oggi mi hanno detto di dire alla famiglia quanto gli siamo vicini perchè lui è stato un pezzo della nostra famiglia” ha continuato la direttrice del TG1.

La famiglia del TG1 ricorda David Sassoli

Gianni Riotta si è detto commosso dall’ondata di affetto che c’è stato in queste ore. Ma non solo. Non ci si aspettava forse di sentire tutta la stima e il cordoglio di grandi politici che oggi si sono espressi con parole davvero importanti, dopo la drammatica notizia della morte di David Sassoli. “Un uomo che combatteva per i diritti” ha sottolineato l’ex direttore del Tg1, commosso davvero da tutto questo affetto e soprattutto dalla stima arrivata.

“Il nostro giornalismo italiano, in David ha trovato un grande difensore dei diritti” ha detto ancora Riotta. Nel corso del telegiornale sono stati mostrati poi anche dei servizi che ci hanno ricordato il volto di David, dietro al bancone del Tg1, un volto sempre sorridente che per anni è entrato nelle case degli italiani con la conduzione del Tg delle 20. La Maggioni ha concluso ricordando che il Tg1 ha anche una responsabilità maggiore, quella di trasformare il ricordo di David Sassoli, in un modo di fare, in un modo di dare notizie e di informare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".