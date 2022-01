Che Ascolti La vita in diretta: quasi 1 milione in più di Canale 5

E’ davvero pazzesco quello che sta succedendo su Rai 1 nella fascia che va dalle 17 alle 18,45. Ascolti eccezionali per Alberto Matano che con la sua Vita in diretta, in queste prime due settimane del 2022 ha incassato numeri che non si vedevano da anni ( se non si considerano i difficili giorni della pandemia e del lockdown più duro). La vita in diretta vola quasi a 3 milioni di spettatori con ascolti davvero super per il programma di Rai 1 che riesce a superare Canale 5 quasi con 1 milione di spettatori incollato davanti alla tv. Pomeriggio 5 News sta tenendo botta, rispetto all’assenza di Barbara d’urso. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: minima spesa e massima resa, visto che il programma condotto da Simona Branchetti, ridimensionato tra ospiti e studio, sta portando a casa lo stesso risultato, con un lieve calo, delle puntate condotte da Barbara d’Urso. Era quello che voleva Mediaset: il risparmio, riuscendo a mandare in onda per un mese un programma condotto da una risorsa interna, senza dover pagare stipendi a tanti zero ai volti di punta della rete, almeno per il pomeriggio. Un po’ come era successo su Rai 1 che aveva scelto tra i suoi giornalisti, i volti migliori per andare in onda nel day time. Scommesse vinte come quella di puntare su Alberto Matano, ad esempio. Diversa ma in parte simile anche quella fatta su Serena Bortone, che però aveva già il suo ottimo seguito su Rai 3. Insomma risorse che diventano preziosissime e fondamentali poi, per un canale. Francesco Vecchi e Simona Branchetti, in questo caso, sono i prescelti.

Ma vediamo i numeri di ieri con il confronto tra Pomeriggio 5 News, La vita in diretta e Geo, che fa sempre meglio su Rai 3.

E’ boom di ascolti per La vita in diretta: i dati dell’11 gennaio 2022

La Vita in Diretta ha raccolto 2.351.000 spettatori (18.3%), nella presentazione di 14 minuti, e 2.701.000 spettatori (18.6%). Su Canale 5 invece: 1.767.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione di 26 minuti, e 1.869.000 spettatori con il 12.8% dalle 17.55 alle 18.24 (Saluti: 1.980.000 – 12.5%). Praticamente 1 milione in più per La vita in diretta che non può che godersi questo risultato pazzesco.

Cosa succederà con il ritorno in onda di Barbara d’urso? Staremo a vedere…

