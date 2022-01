L’arrivederci di Simona Branchetti a Pomeriggio 5: da lunedì torna Barbara d’Urso

Quasi un mese in compagnia di Simona Branchetti per il pubblico di Canale 5. Un Pomeriggio 5 News che non è cambiato di una virgola rispetto alla edizione condotta da Barbara d’Urso, se non per lo stile sicuramente diverso, della giornalista che ha preso il timone del programma. E non sono cambiati di molto neppure gli ascolti che Pomeriggio 5 News ha maturato in queste settimane: in linea con la media portata a casa dall’edizione condotta da Barbara d’Urso, ( un paio di punti di share in meno in alcune puntate). La cavalcata de La vita in diretta è ormai inarrestabile e Mediaset ha ottenuto quello che forse sperava: minima spesa, massima resa. Da mesi infatti, si spiega che la scelta di ridimensionare sia Barbara d’Urso che Federica Panicucci e dare spazio a risorse interne come Francesco Vecchi e Simona Branchetti, è puramente economica. E un mese di stipendio in meno, si fa sentire sul budget di una azienda, a quanto pare. Inoltre l’obiettivo è anche quello di far conoscere al pubblico i giornalisti, come la Branchetti appunto, per poter poi fidelizzare i telespettatori e mandare in onda, sempre a costi più che ridotti, anche nel periodo estivo gli stessi programmi e avere la rete sempre accesa sulle news.

Oggi per la Banchetti è arrivato comunque il momento dei saluti: dal 17 gennaio 2022 tornerà in onda Barbara d’Urso, con la sua versione di Pomeriggio 5 ( e bisognerà vedere se riavrà anche il suo grande studio, visto che si sta tagliando anche sugli spazi).

Pomeriggio 5 News: i saluti di Simona Branchetti

“Grazie del tempo che abbiamo trascorso e condiviso in queste settimane, grazie per il vostro affetto e grazie a tutta la squadra che ha lavorato con me” ha detto Simona Branchetti. “Speriamo di ritrovarci presto, da lunedì la padrona di casa torna Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5″ ha detto la giornalista.

È finita anche questa ultima puntata di Pomeriggio 5 News. Simona Branchetti vi saluta e vi ringrazia per averci seguiti con calore e affetto! 💙Da lunedì torna @carmelitadurso con #Pomeriggio5.Buon weekend a tutti! pic.twitter.com/YvdhFBhKKz January 14, 2022

L’appuntamento quindi è per lunedì per ritrovare Barbara d’urso. E noi invece ci ritroveremo soprattutto martedì mattina per commentare i dati di ascolto: come accoglierà il pubblico di Canale 5 il grande ritorno dell’amata conduttrice?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".