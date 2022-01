Gli ascolti della domenica: Domenica IN e Amici è testa a testa, il bis di Verissimo è troppo?

Continua la sfida a distanza tra Amici 21 e Domenica In. Da anni non c’era uno scontro così interessante tra le due reti. A quanto pare ogni domenica possiamo aspettarci di tutto, e per il 16 gennaio 2022, si potrebbe parlare quasi di un pareggio anche se per share, il programma di Maria de Filippi questa volta, primeggia. Ottimi numeri comunque sia per Canale 5 che per Rai 1 con Domenica In in grande spolvero e un talent, ancora molto lontano dal serale, che continua comunque a fare ottimi ascolti anche alla domenica pomeriggio. Il vero problema di Canale 5, se così possiamo dire, è Verissimo. O meglio, qui di problemi al momento non se ne vedono, visto che comunque Verissimo ieri, nella prima parre ha registrato una media di 2,8 milioni di spettatori, numeri molto buoni per la domenica pomeriggio ( poi si scende nella seconda parte). Il pubblico inizia però a mal digerire il doppio appuntamento e se lo scorso anno, il programma di Silvia Toffanin era in grado di portare a casa una media di 3 milioni di spettatori con la sola puntata del sabato, in questa stagione si fatica e il pubblico sembra un po’ insofferente di fronte a questa decisione. La Toffanin aveva parlato del “doppio appuntamento” come di qualcosa di momentaneo, destinato a non durare tutto l’anno. Eppure, siamo ancora qui, come direbbe Vasco Rossi. Ma se si pensasse di affidare lo spazio dedicato a C’è posta per te e poi, a un giovane conduttore e mandare in onda una striscia al sabato o magari alla domenica dopo Amici, non avrebbe forse più senso?

Iniziamo a vedere i numeri con il testa a testa tra Amici 21 e Domenica IN.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: i dati del 16 gennaio 2022

Nella puntata del 16 gennaio 2022, Domenica In totalizza un ascolto medio pare a 3.253.000 di spettatori con uno share del 18,41 nella seconda 2.927.00 con il 18,24% ( in calo rispetto alla scorsa settimana ma comunque con ottimi numeri). Su Canale 5 la nuova puntata di Amici 21 è stata vista da 3.258.000 e uno share del 19,40%. Questa settimana quindi, vittoria al talent di Canale 5.

Non brilla Verissimo che alla domenica ci aveva abituato a ben altri numeri. Questa volta invece incassa un risultato non troppo eccezionale, soprattutto nella seconda parte . La Fialdini con Da Noi a Ruota libera si avvicina sempre di più a Canale 5. Nella puntata di ieri in particolare, Verissimo viene visto da 2926 mln e il 18.60% e nei giri di valzer 2584 mln e il 14.66% di share. La puntata di Da Noi a ruota libera di ieri fa invece 2,635 con il 15,33% di share. Ottimi numeri per Rai 1 che riesce a tenere testa, per tutto il pomeriggio, a Canale 5.

