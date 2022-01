Enrico Mentana ha avuto il covid: stasera torna al TG

Si è parlato molto questa settimana, delle condizioni di salute di Enrico Mentana. Ma nonostante il tanto odio vomitato sui social, dai soliti novax, il giornalista ha preferito non prestarsi al loro gioco. Nessun commento quindi su quello che si era detto sul fatto che si fosse contagiato. La notizia della sua positività al covid era stata data da Dagospia, ma senza conferma del diretto interessato, ovviamente, non c’erano certezze. Il fatto che Mentana si fosse assentato dal TG di La7, sembrava comunque essere una conferma di quanto “spifferato”. Oggi, dieci giorni dopo, Enrico Mentana svela quello che è successo e spiega anche perchè ha scelto di non dire della sua positività al covid 19. Stessa cosa che tra l’altro, aveva fatto ad esempio anche il giornalista Fabio Caressa, dicendo proprio sui social, che se si sta bene e non si hanno complicazioni, lamentarsi di una positività è uno schiaffo contro la sofferenza e contro chi sta davvero male, e non ha solo pochi sintomi.

Enrico Mentana torna al Tg di La7 stasera

Pochi minuti fa sui social, Enrico Mentana ha spiegato quanto successo e ha anche annunciato che questa sera tornerà in onda: “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. “

E poi: “Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera.” Appuntamento quindi all’edizione del Tg delle 20 di La7 del 20 gennaio 2022, Enrico Mentana sta per tornare. E la maratona in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, tra l’altro, è sempre più vicina.

