Alda d’Eusanio ha fatto causa a Mediaset e attacca anche Katia Ricciarelli

Torna a parlare, dopo mesi e mesi di silenzio, Alda D’Eusanio e lo fa dalle pagine di Nuovo. Poteva essere una concorrente fortissima nella passata edizione del Grande Fratello VIP 6 e invece venne improvvisamente squalificata a causa delle sue parole. Parole molto forti, parole che hanno causato non pochi problemi a Mediaset e ad Alfonso Signorini. La d’Eusanio però, nonostante le sue scuse, sembra non essersi forse accorta della gravità della cosa, visto che ancora oggi, parlando di quell’episodio, lo paragona a quanto sta succedendo con Katia Ricciarelli. Se è vero che intorno a Katia c’è un velo di protezione e che si fa finta di non sentire molte delle cose che dice, tendendo a giustificare tutto, è anche vero che non c’è il minimo paragone tra quanto detto da Katia e quello che la conduttrice disse in diretta al GF VIP. Perchè se punti il dito contro un uomo, e lo accusi di picchiare sua moglie, rivelando questa voce totalmente infondata in un programma televisivo, non stai solo pronunciando una frase razzista, ma stai commettendo un reato, la diffamazione.

Se Alda d’Eusanio andrà avanti legalmente contro Mediaset per tutto quello che è successo dopo, sono di certo decisioni prese secondo il suo giudizio, ma paragonare davvero, quanto detto da lei, alle parole di Katia, è al momento, fuori luogo.

Lo sfogo di Alda d’Eusanio: ho fatto causa a Mediaset

L‘ex concorrente del GF VIP rivela: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. “

E ancora: “Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio. “

La d’Eusanio, quindi, arriva a parlare di Katia Ricciarelli: “Poi ho notato una cosa su questa edizione. Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”.

