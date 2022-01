Dopo C’è posta cosa è successo tra Carmen, Luigi e Nunzia? Le ultime news

Ha destato grande curiosità la storia di Carmen, la ragazza che ha scritto a C’è posta per te per provare a fare pace con il suo papà. Carmen, Nunzia e Luigi, sono stati protagonisti, insieme al fidanzato di lei, della puntata in onda il 22 gennaio 2022, vista da oltre 5 milioni di spettatori. E da questa mattina, molti curiosi di chiedono che cosa è successo dopo ai protagonisti di questa vicenda. Come avrete visto, Luigi ha deciso di aprire la busta e ha abbracciato sua figlia, anche dopo un lungo discorso che Maria de Filippi gli ha fatto fuori dallo studio. Nunzia sembrava essere anche molto disponibile nei confronti della giovanissima Carmen, che probabilmente era solo una vittima di tutta una situazione familiare complicata, gestita nel peggiore dei modi da due genitori separati. Va detto che nel corso della puntata, il pubblico, come spesso accade, si è diviso. C’è chi si è schierato dalla parte di Carmen, troppo immatura e incapace di valutare bene le circostanze, e chi invece ha preso le difese di Luigi, un padre usato dalla ex. Non è mai facile provare a comprendere una situazione del genere, soprattutto se ci sono di mezzo anche avvocati e giudici. Luigi è stato anche denunciato dalla sua ex, ha parlato anche di una denuncia penale per percosse, cosa che Carmen ha comunque smentito, dicendo di non esser mai stata picchiata da suo padre.

E così dopo la puntata di C’è posta per te molti si sono chiesti: come è andata a finire tra Nunzia, Carmen e Luigi? La risposta arriva come sempre, dai social.

C’è posta per te e poi…Come è finita tra Luigi e Carmen?

Stando a quanto si legge sul sito Vicolo delle news, una lettrice, avrebbe raccontato, che Carmen e suo padre, sarebbero rimasti in buoni rapporti per qualche tempo ma che oggi, non ci sarebbe nessun contatto tra i due. Stessa cosa si può leggere anche su diversi profili di personaggi molto seguiti su Twitter, che hanno ricevuto le stesse segnalazioni. Per il momenti però, la caccia degli investigatori a Carmen, sui social, è fallita. Pare che la ragazza non abbia un profilo, per cui non è stato facile rintracciarla. Queste quindi, restano solo voci.

