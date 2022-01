Ivana Spagna si è svegliata col viso gonfio, forse un’allergia ma a Domenica In è perfetta

Non era la giornata ideale oggi per Ivana Spagna per una lunga intervista a Domenica In. Questa mattina si è svegliata con il viso gonfio, con evidenti problemi di allergia, almeno crede che di questo si tratti. Ieri stava benissimo e dopo le prove per il programma di Domenica In era soddisfatta, oggi ha temuto di non essere all’altezza della situazione. Stamattina Ivana Spagna si è subito preoccupata di risolvere il problema, ha preso del cortisone e il gonfiore è andato via ma è rimasto un altro problema, sembra non sentire bene da un orecchio. Cosa grave per una cantante ma quando prende il microfono in mano è iniziata a cantare la sua “Gente come noi” incanta il pubblico, come sempre.

Ivana Spagna a Domenica In

Sorride, bellissima, con un talento e una storia da raccontare in musica e parole ma Ivana Spagna continua a non trovare la felicità. Mara Venier è ancora preoccupata per lei, confida che hanno molto in comune, molte le hanno scoperte solo di recente.

E’ forse il passato a non rendere felice la cantante, perché c’è la sua vita vissuta nel suo paesino con i genitori e tutti i ricordi a non lasciarla libera. Ivana Spagna confessa che nella casa con i suoi genitori ha vissuto il periodo più bello della sua vita, quella felicità non l’ha più provata. L’uomo ideale era suo padre e la sensibilità che si porta dentro l’ha ereditata dalla mamma. Troppo amore forse a volte può fare anche male. Ogni passo importante della sua vita è legata alla sua famiglia, alla madre e al padre.

Aveva già confessato di avere desiderato di morire. Lo ripete e questa volta con maggiore distacco, è una fase superata ma Ivana Spagna la ricorda bene. Aveva pensato a tutto, aveva pulito la casa, era pronta ad andare via per sempre. Avremmo perso un essere meraviglioso, non solo una cantante.

