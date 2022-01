Amici 21 fa il botto il 23 gennaio: boom di ascolti, Domenica IN battuto

Questa settimana è Maria de Filippi la regina della domenica. Solo sette giorni fa commentavamo gli ascolti in calo di Amici 21, scrivendo che forse, serviva qualcosa di diverso, non le solite classifiche e le sfide che vanno avanti da settembre. Ma a quanto pare, ci sbagliavamo, visti i numeri da record che ieri, il talent di Canale 5 ha incassato. Oltre 3,5 milioni di spettatori per la puntata del 23 gennaio 2022 di Amici, nonostante Rai 1 si difenda benissimo con Mara Venier che in particolare, nella prima parte del pomeriggio, tiene testa alla sua amica Maria. Questa volta però è la De Filippi ad avere la meglio, contro una puntata di Domenica In un po’ moscetta, probabilmente, per i gusti del pubblico.

Ma vediamo i numeri di questa domenica, con i dati auditel relativi al pomeriggio del 23 gennaio 2022.

Ascolti domenica 23 gennaio 2022: nuovo boom per Amici

Nel pomeriggio del 23 gennaio 2022, la 1ª parte di Domenica IN è stata vista da una media di 3.367.000 con il 18,70%; Mara quindi inizia bene, è nella 2ª parte che perde qualche spettatore, con una media di 2.740.000 e il 17% di share. Si chiude con I Saluti di Mara in leggera risalita con una media di 2.774.000 e il 17,70% di share. Cala poi Francesca Fialdini con Da noi a Ruota Libera: 2.496.000 e share al 14,43%.

Passiamo invece ad Amici 21: la puntata in onda ieri, 23 gennaio, è stata vista da una media di 3.511.000 con uno share pari al 20,67%. Maria porta grandissimi numeri alla domenica pomeriggio, riuscendo a fare meglio, per spettatori, anche di Uomini e Donne e portando a casa uno share da urlo, per la rete. E ovviamente, vola anche Verissimo con 2.821.000 e uno share del 17,88% nella prima parte e nella seconda parte 2.659.000 al 15,01%.

Canale 5 vince quindi su tutta la fascia: si vola dalle 14 alle 18,45.

