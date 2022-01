Gemma Galgani distrutta dal rifiuto di Massimiliano: lacrime e disperazione a U&D

Avete presente tutte le chiacchiere che si fanno sulle soap raccontate al Grande Fratello VIP 6? Bene, a Uomini e Donne non succede lo stesso per un semplice motivo: perchè Gemma Galgani è una attrice straordinaria, strepitosa, quasi da oscar. Roba che Alex Belli dovrebbe prendere ripetizioni almeno per un paio anni. Del resto signori e signore, Torino è la patria di Centovetrine, è stata la patria de Il Paradiso delle signore, impossibile non pensare che Gemma, non abbia respirato quell’aria che l’ha resa negli anni, una numero uno. Perchè voi trovate altre spiegazioni al fatto che si possa piangere, neppure 24 dopo aver conosciuto un uomo, con un cuore in mille pezzi, con un’anima lacerata? Nessuna mente umana, potrebbe arrivare a tanto. E’ chiaro che Gemma lo faccia di proposito, che ci sia un personaggi che ormai si è impossessato di lei e che le ha fatto perdere il contatto con la realtà. Una donna di 72 anni che arriva a essere lo zerbino di Italia, che apre le sue braccia e il suo cuore a un uomo di cui conosce solo il nome, e che si illude di poter innamorarsi ed essere amata in un giorno. “Ti ho invitato a cena, onestamente non me ne sono accorto” le ha detto Massimiliano. Una frase che davvero, è l’essenza di quello che Gemma è e crede di essere. Ormai, ha quasi le allucinazioni. Perchè se da un lato è vero che ci sono decine di uomini arrivati in studio a prendersi gioco di lei è altrettanto vero che Gemma ha perso il baricentro oltre che il barlume della ragione. E quando invece ci sono dei santi uomini che sono realmente interessati a lei, li manda via, li scarta. Oppure, come successo con Massimiliano, si fa dei viaggi mentali, per i quali altre persone avrebbero bisogno di un aiutino sintetico ecco…

Ennesimo palo per Gemma Galgani

Ed ecco quindi che succede quello che tutti abbiamo visto. Il simpatico Massimiliano, si presta al gioco perchè diciamolo, sapeva benissimo che sarebbe diventato la star per una puntata. Ma poi non appena fiuta odore di donna “convenzionale” e si ritrova Nadia davanti, trova tutte le forze, quelle che aveva perso nell’esterna con Gemma, si ringalluzzisce ed è pronto a incontrare la donna della sua vita. Gemma intanto è in un fiume di lacrime, pronta a far esondare nuovamente il fiume negli argini del suo cuore. Ennesimo palo, ennesima delusione. Ennesimo siparietto che a noi a casa non fa male, ma forse a lei, che ha perso il confine tra il sogno e la realtà( mescolando palco e realtà) fa malissimo.

