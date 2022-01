Barbara Bouchet: “Ho paura della malattia” e racconta del marito

Anche con Barbara Bouchet a Verissimo si parla di vecchiaia. Silvia Toffanin dopo averlo chiesto ad Ornella Vanoni chiede anche all’attrice se la vecchiaia la spaventa. “A me spaventa solo la malattia, senza malattia non mi spaventa la vecchiaia, in nessuna maniera. Io spero tanto, con quello che sta succedendo, che riesco a superarlo sana perché quando non sto bene mi butto giù e non mi piace, se sono in salute io sto bene e mi piace il mio lavoro. Fino a quando sto lavorando io sono felice e quando mi alzo e so che devo andare sul set mi alzo anche alle 5 e mezza e sono contenta, altrimenti no”. Barbara Bouchet è nata quando c’era la guerra, ha tante cosa da raccontare. Oggi ha due figli, nipoti e tante cose da fare ma soprattutto la carriera e una storia lunga e non sempre facile.

Barbara Bouchet a Verissimo

Piccolissima ha lasciato l’Europa con la sua famiglia, volando in America ha poi lavorato con grandi attori come Marlon Brando, ruoli piccoli, poi è arrivato il vero successo. Con il cinema italiano negli anni ’70 ha messo in luce fascino e talento. Così diva ed elegante ma libera e all’avanguardia. Con Luigi Borghese ha creato la sua bellissima famiglia. Un amore durato quasi 40 anni e i due figli, la gioia di essere nonna.

Con suo marito era finita già da tempo ma per amore dei figli sono rimasti insieme a lungo, poi lui si è ammalato e lei ha mentito, non gli ha detto che aveva leucemia. “Ho detto che aveva solo un problema con il sangue, non volevo sapesse, gli sono stata vicino con mio figlio Massimiliano”. Chemio, trasfusioni e con l’aiuto finanziario di Alessandro l’hanno curato tutti insieme fino alla fine. Si emoziona la Bouchet, sono passati cinque anni dalla sua morte.

