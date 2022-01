Da Noi a ruota Libera anticipazioni 30 gennaio 2022: gli ospiti di oggi

Tutto prontissimo per una nuova puntata di Da noi a Ruota libera in onda il 30 gennaio 2022. Un appuntamento durante il quale Francesca Fialdini, per quello che riguarda il capitolo ascolti, si scontrerà contro Verissimo ( come di consueto ma con una novità visto che oggi il programma di Canale 5 prenderà il via alle 15,30). Con gli ospiti previsti per la puntata di oggi, la conduttrice di Rai 1, riuscirà a fare meglio di Verissimo che non può contare sul traino forte di Amici, in onda oggi solo con una puntata speciale? Staremo a vedere ma intanto, vi raccontiamo quali saranno i temi di questa puntata e chi sarà al fianco della conduttrice di Rai 1 in questo nuovo appuntamento su Rai 1.

Da noi a ruota libera ospiti e anticipazioni 30 gennaio 202

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Da noi a ruota libera ci sarà anche Milly Carlucci, pronta a raccontarsi e a svelare alcune anticipazioni del suo show, sempre molto atteso, “Il Cantante Mascherato”. Il programma di Rai 1 debutterà al venerdì sera contro la fiction di Vanessa Incontrada Fosca Innocenti, un altro interessante scontro a distanza tra Rai 1 e Canale 5! Inoltre il programma accoglierà in studio Flavio Insinna, il regista Pupi Avati e il mitico gruppo musicale Neri per caso. Infine Antonio Nicolai, il piccolo attore che interpreta Paolino nella fiction di successo Rai “La Sposa” con protagonista Serena Rossi . Proprio questa sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della fiction vista da oltre 6,5 milioni di spettatori, una serie di successo strepitosa e il piccolo Antonio è uno degli amatissimi protagonisti di questa storia che ha toccato moltissimo il pubblico italiano.

Per la puntata di Da noi a ruota libera di oggi, era prevista anche la presenza del vincitore di Tali e quali ma come saprete, il programma di Carlo Conti ieri non è andato in onda per fare spazio a uno speciale Tg1 prima e uno speciale Porta a porta dopo, per raccontare l’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

